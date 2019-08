Donald Trump dice estar teniendo buenas discusiones con Gobierno afgano y talibanes

LEA TAMBIÉN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este domingo 18 de agosto del 2019 que están teniendo "buenas discusiones" con el Gobierno de Afganistán y con los talibanes.

"Veremos qué pasa", declaró Trump a los reporteros antes de abordar el avión desde Morristown, en Nueva Jersey, donde estuvo de descanso en los últimos días, con destino a la Casa Blanca.



El mandatario mencionó la posibilidad de disminuir la presencia de las tropas estadounidenses a menos de 13 000 efectivos, pero aseguró que luego decidirán si se quedan "más tiempo o no", al considerar importante mantenerse en tareas de "inteligencia".



Trump puntualizó en ese sentido que mantendrán "una capacidad de inteligencia muy significativa" en ese país.



El viernes se conoció que Trump mantuvo una reunión con sus colaboradores más cercanos para hablar sobre las negociaciones con los talibanes.



Además de Trump, de la reunión participaron el vicepresidente del país, Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el jefe del Pentágono, Mark Esper; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el enviado especial para Afganistán, Zalmay Khalilzad, informó el Departamento de Estado.



También asistieron al encuentro, que tuvo lugar en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, y la directora de la CIA; Gina Haspel.



"Estamos trabajando diligentemente en el camino a seguir en Afganistán", apuntó el comunicado del Gobierno.



"Seguimos comprometidos en lograr un acuerdo de paz integral, que incluya una reducción de la violencia y un alto el fuego, garantizando que el suelo afgano nunca más se use para amenazar a Estados Unidos o sus aliados", añadió.



Las conversaciones con los talibanes que tienen lugar en Doha y lidera Khalilzad por parte de EE.UU. podrían derivar en un acuerdo inminente que incluya la reducción de 14 000 a 9 000 militares estadounidenses en Afganistán, uno de los objetivos de Trump desde su llegada al poder.



Según se ha informado, a cambio, los talibanes se comprometerán a no colaborar con Al Qaeda y a evitar que este grupo terrorista use las zonas bajo control talibán para financiarse, reclutar combatientes, entrenarlos o planear operaciones.



También deberán comprometerse a iniciar una negociación de paz con el Gobierno de Ashraf Ghani, a lo que se han negado hasta la fecha, unas conversaciones que presumiblemente acogería Oslo.



Si esas negociaciones llegaran a buen puerto, podrían implicar una entrada al Gobierno de los talibanes y una salida aún mayor de tropas estadounidenses.



Trump, de hecho, aspira a dejar en Afganistán solo un pequeño contingente dedicado a la lucha antiterrorista.