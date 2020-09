Cinco cosas a tener en cuenta en el primer debate televisado entre Trump y Biden

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden se enfrentarán el martes 29 de septiembre de 2020 en su primer debate presidencial. A cinco semanas de las elecciones generales del 3 de noviembre, hay mucho en juego.

A continuación, cinco aspectos a los que habrá que estar atentos durante los 90 minutos del debate que se celebrará en Cleveland (Ohio):

Puntos calientes



El enfrentamiento televisado llega en un momento en el que Trump se enfrenta a preguntas persistentes, basadas en sus declaraciones sobre el amaño de elecciones o sobre si aceptará o no los resultados en caso de que resulte perdedor. Con millones de personas en casa viéndolo, ¿cómo responderá si Biden lo empuja a comprometerse con una transferencia de poderes pacífica?



Ambos candidatos también se pelearán por la nominación de Trump de Amy Coney Barrett a jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Trump está usando su candidatura para reunir a su base de votantes conservadores y distraer a las masas de su gestión del coronavirus y otros asuntos, mientras que Biden está advirtiendo sobre las amenazas para la atención sanitaria y el derecho al aborto.



El momento de Biden



Para Biden, el debate servirá como una especie de reintroducción. Aunque ha celebrado eventos limitados en algunos Estados y concedido entrevistas a los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus lo ha dejado fuera de escena durante meses.



Esto ha permitido a Biden mantener el foco donde él desea: en Trump y su desempeño en el cargo de presidente. Pero el martes, el candidato demócrata tendrá que labrarse sus propios argumentos para hacerse con la presidencia, mientras da respuestas concisas y evita algunos de los percances verbales que lo han perseguido a lo largo de su carrera política.



Con Biden liderando en las encuestas, un fuerte resultado tras el debate podría poner a Trump contra las cuerdas. Pero uno débil podría reconfigurar la carrera hacia la presidencia.



Responsabilidades



Cuando tiene enfrente asuntos como las alarmantes estadísticas sobre el coronavirus o los disturbios en las calles, Trump se apresura a culpar a los representantes demócratas, activistas y científicos -cualquiera menos él-. Uno de los objetivos de Biden será asegurarse de que el público entienda que Trump es el responsable.



Trump podría sacar ventaja de su administración, como a menudo trata de hacer con la economía. A los votantes les gusta ver a un presidente asumir la responsabilidad, para lo bueno y lo malo.



John Geer, un experto en la opinión de los votantes de la Universidad de Vanderbilt, se pregunta si Trump reaccionará mal a las preguntas agudas o poco amistosas del moderador Chris Wallace de Fox News. “¿Tendrá Trump dificultades para contestar a preguntas que no sean fáciles de responder?, dijo Geer.



Tergiversando la verdad



Tal y como muestran los mítines de la campaña de Trump, el presidente puede disparar falsedades a modo de ametralladora. Los ejemplos incluyen la afirmación común de los republicanos de que la economía del país estaba operando a niveles históricos antes de la pandemia (no lo estaba) y que el virus se ha disipado en gran medida (no lo ha hecho).



El intento de señalar constantemente la verdad frente a Trump podría convertir a Biden en un verificador de datos en tiempo real, posiblemente en detrimento del demócrata.



“Es un gran error tratar de hacer eso”, dijo Aaron Kall, el director de debate de la Universidad de Michigan. “Tienes que concentrarte en tu propia agenda.”





Meterse en el barro



Biden ha mostrado su preocupación en voz alta por reaccionar a la propensión de los ataques “ad hóminem” de Trump. En la campaña, el exvicepresidente ha mostrado a veces destellos de temperamento, haciendo gala de su origen irlandés, como él lo llama.



El domingo, Trump llegó a sugerir en un tuit que Biden tomará drogas para mejorar su rendimiento durante el debate, indicando que tal vez hay poco que no hará o dirá para poner nervioso a Biden e interrumpir el encuentro.

Las encuestas muestran que el frecuente cuestionamiento de Trump sobre la salud mental de Biden, de 77 años, ha calado en algunos votantes. El equipo de Trump buscará momentos en los que Biden parezca estar nervioso o inseguro para hacerle explotar como un video viral.



“Si el presidente miente, llámalo mentira. Si ataca a Biden personalmente, simplemente encoge los hombros y no lo tomes como algo personal”, dijo Geer. “Biden necesita seguir siendo presidencial y duro, incluso si le salpica algo de barro en la chaqueta de su traje”.