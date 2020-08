Trudeau reorganiza gabinete de Canadá tras escándalo ético

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reorganizó este martes 18 de agosto del 2020 su gabinete al designar en la cartera de Finanzas a su escudera Chrystia Freeland tras un escándalo ético que lo afectó personalmente.

Freeland, mano derecha de Trudeau, será la primera mujer en ejercer ese cargo en momentos en que la pandemia de covid-19 provoca en Canadá la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial.



Ex ministra de Exteriores, que negoció el nuevo tratado de libre comercio con México y Estados Unidos, Freeland había sido promovida a vice primera ministra tras la reelección de los liberales de Trudeau en octubre y conservará ese cargo. De 52 años, es considerada una potencial candidata a la sucesión de Trudeau.



El cambio en el gabinete se produjo después de que el lunes renunciara el ministro de Finanzas, Bill Morneau, tras casi cinco años en el cargo.



Morneau dijo que dimitió para facilitar la recuperación económica de Canadá y consagrarse a su candidatura a la secretaría general de la OCDE.



En las últimas semanas, medios de prensa dieron cuenta de divergencias entre Trudeau y Morneau sobre la forma de recuperar la economía canadiense. El ahora exministro está además involucrado en un escándalo ético que alcanzó también al propio Trudeau.



El comisario canadiense de ética analiza los lazos de Morneau con la asociación de caridad We Charity, que empleaba a su hija y a la que el gobierno le otorgó directamente contratos.



Esa investigación apunta también a Trudeau. La esposa, la madre y un hermano del primer ministro recibieron unos USD 300 000 por participar en eventos de We Charity.



Tanto Trudeau como Morneau pidieron disculpas por haber participado en conversaciones sobre la asignación de un contratos a esa organización. El contrato quedó sin efecto pero el gobierno de Trudeau perdió popularidad.