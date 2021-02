Tributo a microempresas e IVA empujaron recaudación de enero

La recaudación de impuestos, una de las fuentes principales de ingresos del Estado, registró en enero de este año el tercer mes consecutivo de incremento.

En el primer mes del 2020, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recibió USD 1 303 millones por tributos. La cifra, si se compara con el mismo mes del 2020, es un 8% menor; pero frente a diciembre del año anterior refleja un aumento del 22%.



Estas cifras se explican porque negocios de algunas actividades económicas han empleado estrategias para levantar sus ventas y reconfigurarse en un escenario en el que el consumo de los hogares aún está contraído, dijo Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.



Sin embargo, el experto señaló que aún se está lejos de una recuperación a niveles prepandemia porque hay actividades que no operan al 100%, que han reducido sus ventas de forma significativa o que no registraron utilidades en el ejercicio fiscal anterior. “Esto ha ocasionado atrasos y dificultades para el pago de obligaciones con el Fisco”, consideró García.



Además, según este economista, en los meses siguientes se prevé una menor recaudación del impuesto a la renta, ya que 1 068 grandes contribuyentes ya anticiparon su pago en septiembre del año pasado por disposición del Ejecutivo.

La recaudación mejoró en enero también por el cobro del nuevo tributo para microempresarios que debía cumplirse ese mes. Aunque el Ejecutivo amplió el plazo de pago hasta noviembre para quienes no tuvieron utilidad en 2020, algunos negocios ya cancelaron. De hecho, el SRI ya recaudó USD 18,5 millones por este rubro.



Otros como Fernando Paz y Miño, representante de la empresa Allpakuri que comercializa productos de guayusa, señaló que aún no paga este tributo del 2% sobre los ingresos generados durante el 2020.



La firma debía cancelar USD 260 al SRI por este concepto, pese a que no generó ganancias. “No pude cumplir con esta obligación tributaria en enero porque los recursos los destiné al pago de nómina”.

Carlos Ribadeneira, presidente de Textiservi, priorizará en este año el pago al personal. El empresario indicó que en el 2020 su facturación cayó un 15% y que el 2021 arrancó con una tendencia parecida.



Para el titular de Finanzas, Mauricio Pozo, la recuperación de la recaudación ha sido más rápida de lo esperado y es señal de que el país “va por la ruta de la recuperación”.



Para Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, aunque el valor de enero muestra una recuperación, aún es lejano a las cifras históricas de otros meses de enero. “Estaremos recaudando como lo hacíamos hace ocho años y eso indica que se tendrán que hacer esfuerzos fiscales para achicar el tamaño del déficit”, proyectó.



Finanzas prevé que un hueco fiscal este año de USD 3 900 millones.

Según Ortiz, se debe estar atentos al resultado fiscal de enero ya que, en años anteriores, el primer mes ha sido de superávit. Además, indicó que los ingresos del Fisco también pueden mejorar con la subida de precios del crudo.

Microempresas pagan 18,5 millones



En enero la recaudación del impuesto a la renta se incrementó. La cifra incluso superó el monto de igual mes de 2020.



Esto se explica en parte por el cobro del 2% que se aplicó por primera vez a 1 013 916 personas, naturales y jurídicas, que constan en el catastro de microempresarios del 2020 elaborado por el Servicio de Rentas. Este tributo generó USD 18,5 millones el mes pasado.



Esos contribuyentes son parte del régimen impositivo para microempresas (RIM). Inicialmente, ellos debían cancelar sus impuestos en enero, pero se dio una prórroga hasta noviembre para quienes no generaron utilidades.



Cobro de IVA creció desde noviembre



Los ingresos por cobro del impuesto al valor agregado (IVA) siguen en ascenso. Desde noviembre pasado han mostrado un incremento del 10% en promedio mensual. Pero el monto aún no iguala la cifra de enero del 2020.



David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), cree que la recaudación puede afectarse en los meses siguientes si no existe un plan de vacunación efectivo que dé certeza a la población o por las restricciones vehiculares que se aplican, especialmente, en Quito.



“La recaudación es el reflejo de una economía que se recupera de forma lenta”, consideró.

Menos compras del exterior afectan ISD





En el primer mes del año, el SRI tuvo menos ingresos por concepto del impuesto a la salida de divisas (ISD). En enero recibió USD 99 millones, lo que implica una disminución del 16% con respecto al mismo mes del año anterior, aunque subió frente a diciembre pasado.



Según Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), esto se explica por la reducción en el consumo de productos importados en 2020 y que siguió en el inicio del año. Para él, la evolución de este tributo, el tercero que aporta más al Fisco, dependerá de la recuperación de las importaciones que al cierre del 2020 cayeron un 21%.