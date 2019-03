Tres objetivos clave alcanzó el Banco Central del Ecuador en el 2018

LEA TAMBIÉN

La gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, informó sobre los principales hitos alcanzados por el ente durante el 2018, durante el informe de rendición de cuentas de la entidad, que se realizó hoy, jueves 28 de febrero del 2019.

Artola destacó que los pagos por canales electrónicos en la banca crecieron un 9% en el 2018 en relación al 2017. Se canalizaron transacciones por USD 108 000 millones en el sistema de pagos electrónicos.



Según Artola, se trata de una cifra importante en línea con la intención de la entidad de que la demanda de dinero físico disminuya.



La funcionaria, además, destacó entre las metas alcanzadas por la entidad en el 2018, el impulso al programa de compra de oro a pequeños mineros.



La entidad adquirió el año pasado 2 273 kilos de oro fino para las reservas de oro de la entidad, con una inversión de USD 90,91 millones; esto es, una inversión de USD 43,5 millones más que la registrada en el 2017.



La mayor parte de ese monto, el 62,5%, fue comercializado en la oficina que la entidad abrió el año pasado en Machala para comprar oro a los mineros de pequeña escala.



Artola mencionó que el programa busca ayudar a los mineros a obtener precios justos por el mineral.



Un tercer hito de la gestión del ente en el 2018 fue el manejo de los activos incautados a la banca cerrada tras la crisis de 1999. Según Artola, en enero del 2018 la entidad tenía bajo su custodia 2 030 bienes inmuebles por transferir a Inmobiliar. Al finalizar el año, se transfirió el 76% de estos; es decir, 1 549 bienes.



Así también, en enero del 2018, el BCE contaba con 16 948 muebles bajo su administración, y durante el año pasado dio de baja un 78% de ellos.

Artola además indicó que durante el año pasado, el Central recibió visitas y acompañamiento técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la elaboración de un manual de balanza de pagos y en el proceso de cambio de año base para las estadísticas que elabora la institución.



Los resultados del proceso de cambio de año base se darán a conocer en el 2021 y según la funcionaria, se analiza ya no establecer un mecanismo en el que se fije un año base que perdure por varios años, sino un año base que sea movible, de acuerdo a la situación económica del país.



Una de las metas del ente para este año, según Artola, es cerrar el 2019 con reservas internacionales por USD 4 500 a 5 000 millones, gracias a los recursos que llegarán al país con el acuerdo con el FMI y otros seis multilaterales que se concretaría en marzo.



“Todos los recursos que lleguen del acuerdo tienen que entrar al Banco Central, lo que no se contempla es que del monto total, por ejemplo, una parte esté en la reserva parado y no se pueda usar. Eso no está contemplado. Todo entra a la reserva y poco a poco lo va a ir ejecutando el Ministerio de Economía”, explicó.