166 591 pasajeros han volado desde la reanudación de operaciones en Ecuador

En agosto de 2020, un total de 78 205 pasajeros volaron dentro de Ecuador y desde y hacia el exterior, de acuerdo con la información publicada este lunes 14 de septiembre de 2020 por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Es la mayor cantidad de usuarios mensuales desde la reanudación de operaciones en junio de 2020. En ese mes fueron 28 146 pasajeros y en julio subió a 60 240, tanto en el servicio regular como no regular (charter).



Es decir, desde que se reanudaron los vuelos, tras la suspensión debido a la pandemia del covid-19, han volado 166 591 personas.



Según información de la DGAC, los 21 aeropuertos del Ecuador continúan recuperando progresivamente su actividad, tras el cierre de las operaciones aéreas comerciales de pasajeros en marzo de 2020.



En agosto de 2020, de las cifras antes mencionadas los pasajeros movilizados en el servicio doméstico regular fueron 22 003 personas y en el internacional regular (entradas y salidas) sumaron 52 035. En cambio, en el servicio interno no regular se transportaron 2 952 pasajeros, mientras que en el externo no regular (llegadas y salidas) sumaron 1 215 usuarios.



Por su parte, en agosto, se movilizaron 18 583,11 toneladas de carga, principalmente, fueron flores, productos perecibles, secos y correo. En julio, en cambio, se transportaron 16 046,43 toneladas.

Dentro del Ecuador están operando en servicio regular las aerolíneas Avinaca, Latam Ecuador y Aeroregional. En el internacional de carga y pasajero vuelan American Airlines, Air Canadá, Air Europa, Aeromexico, Avianca, Copa, Eastern, Atlas Air, Iberia, Jetblue, KLM, Líneas Aéreas Suramericanas, Lanco, Cargo, Mas Air, Martin Air, Plus Ultra, Spirit, Qatar, Tampa, DHL, United Airlines y UPS.