Los transportistas de Tulcán e Ibarra, en el norte de Ecuador, no paralizaron sus actividades

El transporte interpovincial de pasajeros de la Sierra norte está laborando con normalidad la mañana de este 19 de abril de 2021, a pesar del paro anunciado por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip). El arribo y salida de los autobuses continúa en las terminales terrestres de Tulcán, en la provincia del Carchi, y de Ibarra, en Imbabura.

Según Luis Villarroel, administrador de la Terminal Terrestre Ecuador de la capital carchense, los buses de las empresas de transporte de esta localidad están cumpliendo con los tunos asignados. Sin embargo, en las primeras horas de este día hubo una baja afluencia de viajeros. Eso contrasta con lo que ocurrió el sábado último en donde hubo más demanda de boletos. Hoy, a las 09:35, por ejemplo, un autobús salió con cinco pasajeros con destino a Quito.



En la ruta Tulcán-Quito labora la mayoría de las 14 operadoras de esta modalidad de transporte del Carchi. Desde Tulcán salen entre 86 y 90 autobuses cada día.



Armando Chulde, presidente de la Unión de Cooperativas del Carchi, explicó que en esa provincia hay empresas que no son parte de la Fenacotip. Es por eso que no acogieron el pedido de suspensión. Pero no descartan que se endurezca la medida. "La paralización de actividades es por la constante alza del precio del diésel, que afecta a todos los transportistas. Además, aún no tenemos respuesta de la banca y cooperativa en torno a las deudas que tenemos con ellos", señala el dirigente.

En la terminal de Ibarra, igualmente, el transporte interprovincial laboraba sin contratiempo esta mañana. Henry Vaca, gerente de la Empresa Andina, indicó que los integrantes de Transportes Unidos, que aglutina a las cooperativas Turismo, Aerotaxi y Andina, están reunidos para sacar sus propias resoluciones. Las mismas serán entregadas esta tarde a la gobernadora de Imbabura, María Gabriela Jaramillo.