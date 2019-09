Transportistas realizan un plantón en las afueras del Municipio de Quito en reclamo de alza de pasajes

LEA TAMBIÉN

Más de 100 choferes y propietarios de autobuses realizaron un plantón la mañana de este miércoles 18 de septiembre del 2019 en las afueras de la Alcaldía, en el Centro Histórico.

Protestan porque, a su criterio, el alcalde Jorge Yunda no cumplió con el ofrecimiento de solucionar los pagos pendientes de la compensación del transporte. También exigen que se aplique la nueva tarifa de pasaje de 0,25 a 0,35 centavos.



Los manifestantes portaban carteles con mensajes como “Agilizar el proceso de subsanación", "Operadoras sin pago de subsanaciones desde marzo del 2018”, rezaba en una de las pancartas. La gente gritaba: “¡el transporte está en la lucha!”, “¡el pueblo unido, jamás será vencido!”.

La oncentración de todas las operadoras de la transportación urbana de Quito se realizó este miércoles 18 de septiembre del 2019. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Un cordón de policías antimotines se ubicó en la puerta del Municipio. José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, manifestó que el plantón de hoy es una medida justa ante la escasa atención de las autoridades.



“Es el único sector del país que no tiene una revisión tarifaria, permanecemos con los mismos pasajes del 2003. Han pasado 16 años y no han fijado una”, señaló el dirigente. Los manifestantes se quejaron de que subieron los costos operativos de las unidades y con la tarifa actual no les alcanza para mantenerlas.

Los operadores de transporte exigen que se cumpla los ofrecimientos realizados por el Alcalde. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



“Estamos a la espera de la aprobación y que esta se defina porque vivimos una situación crítica”, acotó el dirigente.



Los transportistas resaltaron que su parque automotor es nuevo y que han realizado múltiples esfuerzos por mejorar el servicio y ya es justo que se aplique la nueva tarifa. “Además, nosotros causamos muy pocos accidentes”.



Si el Municipio no los escucha, continuarán con las protestas. “Nos tomaremos la ciudad. Pararemos las unidades”, dijo Myriam Abarca, dirigente de la cooperativa Latina.



Pasadas las 10:00, los manifestantes esperaban reunirse con autoridades de la Secretaría de Movilidad para lograr una solución a su problemática.