Transportistas escolares cierran la circulación vehicular en la Tribuna de Los Shyris, en Quito

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 7 de octubre del 2019, transportistas de buses y busetas escolares realizan un plantón para exigir que se derogue el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles. La vía fue obstaculizada en la Tribuna de Los Shyris, al norte de Quito.

Al menos 100 conductores acompañados de sus familias se convocaron para protestar en este lugar pues consideran que la medida afecta sus ingresos. A las 12:00 la avenida de Los Shyris fue bloqueada pues emprendieron una marcha hasta la Naciones Unidas y regresaron a este sitio.



En el lugar se mantienen uniformados de la Policía Nacional para evitar desmanes en este tramo de la avenida.



Uno de los asistentes a esta manifestación, Manuel S., señaló que el incremento del diésel perjudica su trabajo ya que gastarán más dinero para poder circular con sus vehículos.

Otro problema, según un transportista que prefirió no identificarse, es que los padres de familia "no tienen más dinero para pagar por el recorrido de sus hijos". Entre USD 20 y 30 son los montos que se cobran por el servicio de traslado de cada estudiante desde las unidades educativas hasta sus hogares.



Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se ubicaron a la altura del semáforo de la calle Portugal. No se han acercado para evitar agresiones, pues los ánimos de los manifestantes continúan tensos.

Los conductores de transporte escolar obstaculizaron una parte de la avenida en sentido norte- sur. Vehículos de transporte escolar avanzaron con pitos en apoyo a la protesta a este sitio.

