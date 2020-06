Transporte interprovincial no funcionará aún en Guayaquil desde el 15 de junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El transporte interprovincial, desde las dos terminales terrestres de Guayaquil, no retomará su funcionamiento desde este lunes 15 de junio del 2020.

Esto en referencia al anuncio que hizo el ministro de Transporte, Gabriel Martínez. El funcionario había anunciado que todos los cantones en semáforo verde y amarillo, entre ellos la capital de Guayas, podrían habilitar la transportación interprovincial bajo ciertas medidas de seguridad sanitaria.



No obstante, afirmó que cada Comité de Operaciones de Emergencias (COE) debe autorizar esa acción.



Justamente por ello, en Guayaquil no operarán aún ese tipo de buses. Sindy Espinosa, vocera de la Fundación Terminal Terrestre, refirió la tarde de este 13 de junio que el COE de Guayaquil aún debe analizar este tema.



“Las terminales terrestres de Guayaquil, matriz y Pascuales, aún no iniciarán el día lunes 15 de junio operación las cooperativas interprovinciales. Solo nos mantendremos con las operadoras intraprovinciales hasta que el COE autorice a los interprovinciales. Entiendo que el día lunes se va a reunir el COE”.



Mientras, en el vecino cantón Durán, el alcalde Dalton Narváez afirmó que hasta las 14:40 de este 13 de junio aún esperaban la resolución del COE nacional para poder discutir el tema ante el COE cantonal.



“Nos llega la resolución, se autoriza la apertura para el transporte interprovincial en el terminal terrestre con base a las medidas de distanciamiento social y de seguridad sanitaria”.

Martínez había indicado que solo se habilitará el 50% de las frecuencias entre cantones que estén en semáforo amarillo y verde. Hasta este momento, 136 cantones se encuentran en esta etapa y dos en verde (Aguarico y Daule).



Agregó que las unidades de transporte podrán circular con el 50% de capacidad y con todos los protocolos de bioseguridad.



El COE nacional dispuso que los municipios, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía controlen que se cumplan con las medidas y que solo funcionen las frecuencias autorizadas en las jurisdicciones que realizan sus actividades en amarillo y verde.



El transporte interprovincial está suspendido desde el 16 de marzo del 2020, cuando se expidió el decreto de estado de excepción y el toque de queda. Actualmente, solo funciona el servicio de encomiendas que realizan las cooperativas de transporte.