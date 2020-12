Menos transacciones en bolsa, pero monto negociado subió

El 2020 ha sido un año desafiante para el mercado de valores nacional.



Entre enero y noviembre, los montos negociados en el sector crecieron un 4% frente a igual período del 2019, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Quito (BVQ).

El volumen colocado alcanzó los USD 10 621 millones; no obstante, el número de transacciones cayó un 10%.



Este escenario contrasta con el 2019, cuando los montos negociados incrementaron un 58% frente al 2018.



Hay dos factores principales que incidieron en los resultados del 2020. Primero, una menor liquidez en las empresas, lo cual derivó en menos emisiones nuevas y, segundo, acuerdos de reprogramación de pago de deudas que estaban por vencer.



Un 15% de los 333 emisores en bolsa accedió a acuerdos de reprogramación de pago, principalmente del capital de las deudas, gracias a una resolución que emitió la Junta de Regulación Financiera.



Gonzalo Cucalón, gerente de la casa de valores Banrío, considera que era de esperar que las firmas tuvieran problemas para cumplir con sus compromisos en un escenario de crisis, por lo que fue clave que se permitan las reprogramaciones.



Según Cucalón, el mercado de valores es heterogéneo y hay compañías a las que les fue bien, como algunas del sector de alimentos. Otras -de la construcción, por ejemplo- estuvieron muy afectadas.



El comportamiento de los inversionistas también cambió por la menor liquidez.



De acuerdo con la Bolsa de Quito, se registró una mayor preferencia por instrumentos de vencimiento de corto plazo, sobre todo en los primeros meses de la pandemia.



Las transacciones de papel comercial, que son de corto plazo, registraron entre enero y noviembre un incremento de 15% en relación a igual período del 2019. Y las titularizaciones, que son de más largo plazo, cayeron un 71%.



Los datos de la Bolsa -además- muestran que los papeles de renta variable (acciones) cayeron 69%.



Un segundo factor fue la incertidumbre que se generó cuando se conocieron las denuncias del Ministerio de Gobierno, por movimientos extrabursátiles en los que el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) invirtió USD 532 millones.



“A pesar de ser transacciones extrabursátiles (fuera del mercado), el proceso de investigación ha tenido un impacto negativo en la imagen del mercado, generando preocupación tanto en inversionistas como en emisores de valores”, reconoció la BVQ.



Por este escándalo se iniciaron investigaciones en Fiscalía y en la Superintendencia de Compañías a varios participantes del mercado. Además, la ‘Súper’ intervino casas de valores y al Depósito Centralizado de Valores.



Este año también se conoció que Ecuagran y una firma relacionada, Delcorp, incurrieron en ‘default’ o no pago de sus deudas a los inversionistas. Las firmas habían sido intervenidas por la Superintendencia de Compañías por haber emitido facturas inorgánicas, y peso a ello, estaban transando en la bolsa.



La BVQ dijo que las transacciones de estas empresas no son representativas en relación al volumen del mercado.