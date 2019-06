Los trans aún buscan respeto a su identidad

LEA TAMBIÉN

En el campo ‘apellidos y nombres’ de su cédula hay uno femenino. Pero en el ítem ‘sexo’ dice que es hombre. Es la contradicción que Núa Fuentes quiere mantener, pese a lo que dicta la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (Logidac), del 2016.

“Legalmente -dice- vendría a ser hombre femenino”, lo cual no constituye un reconocimiento a su identidad. Aunque sabe que puede acceder a la opción de cambio de sexo por género, “el género debe ser universal”. Es decir, no debiera haber dos tipos de cédulas.



Desde el 2016 hasta abril de este año, 1 028 personas trans han cambiado sexo por género en su cédula. De ellas, 64% también cambió de nombre. Son dos trámites diferentes.



Solo en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta, la población transgénero puede realizar este trámite. En Guayas se ha registrado el 54% de todos los cambios en estos cuatro años.



En Guayaquil, Mariasol se sentía violentada cuando acudía a sufragar. Su apariencia es femenina, y así se siente, pero debía hacer la fila en la mesa de hombres y “explicar a cada militar mi situación íntima”.

En el país, los registros de género han bajado. Entre el 2016 -año en que se cuentan más cambios- y 2018, cayeron 36%.



Colocar el género en el documento es opcional. Para Núa, del Proyecto Transgénero Cuerpos Distintos, derechos iguales establece dos formas de identificar a císgeneros (heterosexuales) y a los trans.



El 27 de noviembre del 2018, Amada fue la primera menor ecuatoriana en lograr que en su cédula se colocara el nombre con que se identifica. La ley permite el cambio solo a personas de 18 a 60 años. La mayoría, según el Registro Civil, ha emprendido el trámite a los 24.



El lunes Mathilde Barragán, de 21, fue al Registro Civil para hacer esa gestión con su madre y su hermano. La Ley pide dos testigos que “acrediten una autodeterminación contraria al sexo del solicitante”. Salió segura de que le ayudará a no tener que explicar que es trans, cuando pague con su tarjeta de crédito, por ejemplo.



Pero según la Logidac, ese cambio no incide en todo el registro personal único, relativo al sexo. Por ende, a Mathilde le esperan varios procesos para modificar otros documentos.

Esa experiencia la vivió Sebastián Andrade, transmasculino (nacen con genitales femeninos, pero su identidad de género es de varón), al renovar su licencia de conducir. Cuenta que una funcionaria intentó colocar ‘masculino’, como se lee en su cédula. Pero el sistema no se lo permitió.



Él es uno de 141 hombres trans que han registrado su género en la cédula. Apenas el 17% de los procesos realizados hasta febrero del 2019 corresponde a cambios de sexo mujer a género masculino.



Según Sofía Argüello, investigadora de estudios de género de la Flacso, la identificación trans ha estado visibilizada en los cuerpos que transitan de la biología masculina a la apropiación incluso cultural de lo femenino y viceversa. Pero todavía tienen espacios donde no pueden visibilizarse.



Karla Yadira debe mantener una estética masculina para conservar su trabajo en una empresa eléctrica. Allí es ‘Carlitos’, y debe lucir como tal. Solo en el activismo puede ser ella misma. Por eso se define como una trans de clóset.



En el informe ‘Basta de genocidio trans 2018’, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, aplicado en 13 países, dice que el 60% de encuestadas no hizo el cambio de sexo a género en su cédula.

No se conoce cuántos trans viven en Ecuador. El único estudio sobre Condiciones de Vida e Inclusión Social de ­Glbti, del INEC, data del 2013; participaron 2 805 personas. El 31% dijo ser transgénero.



La Fundación Pakta ha asesorado casos de ciudadanos trans. Christian Paula, abogado, sostiene que la Asamblea está en mora con las disposiciones de la Corte Constitucional, tras fallos en tres casos.



Las órdenes fueron que se legislara para garantizar el derecho a la autoidentificación. En Pakta creen que se deberá reformar más de una ley para ello. La Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH -dicen- aplica también en este caso.



Pero la Asamblea no ha avanzado con casos, como el del transmasculino Bruno Paolo (agosto, 2017) y Satya Bicknell Rothon (mayo, 2018). Tenía que legislar para reconocer la identidad de género y dobles paternidades. Para personas trans como Amy Mendoza es innegable que el registro de género en la cédula es un logro. Pero todos coinciden en que es un avance a medias.