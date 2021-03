En un tramo de los túneles de San Diego no funcionan las luminarias

Los túneles de San Diego, ubicados en el Centro Histórico de Quito en plena avenida Mariscal Sucre, son un punto neurálgico que conecta al norte y sur de la capital. Tienen cuatro carriles y diariamente soportan el flujo de 25 000 vehículos.

No obstante, las luminarias de un tramo de esa infraestructura no funcionan y los conductores se movilizan con dificultad, encendiendo las luces de sus vehículos. "Es incómodo porque corremos el riesgo de subirnos al parterre", contó Manuel Gutiérrez, quien se trasladó por ese sitio la mañana de hoy, miércoles 24 de marzo del 2021. Todos los días toma esa ruta para dirigirse a su vivienda en Chillogallo.



Washington Viteri ocupa esa vía para transportar a su hija que trabaja en el norte de la urbe. Le preocupa la oscuridad en el interior del túnel de San Diego. "Algunas personas vienen en sentido contrario con las luces intensas y nos encandilan la visibilidad, porque este túnel no tiene una división que separe los dos carriles de ida y los dos de regreso, como los otros. A veces no alcanzamos a ver a los motociclistas, por momentos no se observa nada en la subida de los túneles en sentido sur-norte".



Otros conductores se quejaron de que en las noches se complica la movilidad. Temen que se produzcan accidentes por la falta de iluminación. Solicitaron a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) que intervenga.



De su parte, la entidad ha indicado que los túneles de San Juan, San Roque y San Diego cuentan con el sistema automático SCADA para controlar los niveles de monóxido de carbono (CO2). Los sensores se encienden automáticamente cuando los ventiladores detectan que los niveles de CO2 están por encima de los límites permitidos.

Los equipos también regulan la luz al interior de los túneles. Asimismo, la Epmmop informó que hace mantenimiento diario de los sistemas eléctricos y electrónicos. Cada mes se realizan trabajos de limpieza de la vía, lavado del porcelanato, de luminarias, mantenimiento eléctrico y electrónico, entre otros.