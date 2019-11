Tres trámites se deben hacer antes del cierre del Banco Ecuatoriano de la Vivienda

LEA TAMBIÉN

Las personas que accedieron a créditos en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) deberán regularizar sus propiedades. Estos trámites, que son obligatorios, se deben cumplir hasta este 31 de diciembre del 2019, porque esta entidad se encuentra en liquidación.

Los trámites se deben realizar en las oficinas del BEV de Quito, Guayaquil y Portoviejo, de lunes a viernes de 08:30 a 16:30.



Este Banco promovió la construcción de planes habitacionales en varias ciudades del país. La entidad tuvo su ‘boom’ en los 80. Pero el 12 de febrero del 2015, el Gobierno anterior dispuso su liquidación para que el programa Casa para Todos asuma ciertas funciones. Esta previsto que su cierre definitivo se realice el 20 de mayo del 2020.



A continuación, detallamos los trámites que se deben realizar:



1. Legalizar la escritura



· Los propietarios de las casas, adquiridas con créditos del BEV, que no tengan las escrituras a su nombre se deben acercar a las oficinas del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.



· Deben presentar la minuta, que es un documento borrador donde consta que el bien es del propietario. Si no tiene este respaldo, deberá cancelar USD 17,80. Los pagos se hacen en BanEcuador.



· También se debe adjuntar el último pago del impuesto predial, certificados de gravamen del Registro de la Propiedad, comprobantes de pago y otros respaldos.



· Una vez que tenga las escrituras debe inscribir el bien en el Registro de la Propiedad y actualizar en el catastro.



· Si no hace este papeleo, la casa seguirá constando como propiedad del BEV.



2.Cancelación de hipotecas



· Las personas que no cuenten con una certificación en la que conste que pagó este crédito, deben acudir a esta entidad.



· Solicitar mediante un oficio a la liquidadora del BEV, Paulina Noboa, autorización para hacer este trámite.



· Adjuntar dos copias del último recibo de cancelación del crédito, una copia de la escritura, copias de las cédulas de identidad y certificados de votación de los titulares.



· Incluya un certificado actualizado del historial de gravámenes. Este documento se lo obtiene en el Registro de la Propiedad del cantón donde está la vivienda.



· Este trámite tiene un costo de USD 17,80. Al igual que en el caso anterior, se debe cancelar este monto en BanEcuador en la cuenta 0010004290 a nombre del BEV.



3. Levantar el patrimonio familiar



Las operaciones de crédito que otorgó el BEV para adquirir una propiedad incluían una cláusula, que limitaba la venta de la casa o departamento. Esta condición, denominada patrimonio familiar debe ser levantada.



· Contar con las escrituras registradas e hipotecas canceladas.



· Se deben presentar un oficio a la liquidadora del Banco para que autorice levantar el patrimonio familiar. Este pedido debe estar firmado por un notario o juez.



· Adjuntar un pedido de cancelación del patrimonio familiar de la propiedad. Este proceso lo debe hacer con un abogado, porque se debe validar este requerimiento ante un notario.



· Presentar una declaración juramentada suscrita por el notario, los peticionarios y dos testigos.



· Copias de la cédula de los peticionarios y de los testigos.



· Certificado actualizado del historial de gravámenes. Este documento se lo obtiene en el Registro de la Propiedad del cantón donde está la vivienda.



· Copia de la escritura inscritas en el Registro de la Propiedad.



· En el caso que los propietarios hayan fallecido, copia de la partida de defunción y posesión efectiva.



· Copia del recibo de cancelación del préstamo o préstamos otorgados por el BEV.

· Este trámite cuesta USD 11,20 y solo cuando concluya con este procedimiento la persona estará en libertad de vender su casa o departamento.