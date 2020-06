¿Qué tramites se realizan en las dependencias públicas? La atención se retomó y se priorizará la cita previa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La gestión de trámites de manera presencial en las entidades del sector público, que prestan servicios, en Quito se retomó este 29 de junio del 2020, luego de la disposición emitida por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional.

Previo a la apertura de sus puertas, entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Registro Civil, Registro Mercantil, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) implementaron medidas de bioseguridad.



Entre otras, se estableció un límite para el ingreso de las personas, se han colocado protecciones en las ventanillas de atención para evitar el contacto directo con los usuarios, se ha señalizado los espacios que se pueden usar en la sala de espera, se ha aplicará el distanciamiento social de dos metros. También se han emitido protocolos para que los funcionarios, que están acudiendo a las oficinas, puedan mitigar, en la medida de lo posible el contagio de covid-19.



En estas dependencias se trabajará con el 25% de la nómina, los trabajadores que sean parte de los grupos vulnerables o presenten enfermedades crónicas, seguirán presentando sus servicios a través de teletrabajo.



Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este 29 de junio expresando que resolvió suspender el retorno a las actividades presenciales y mantener la atención a través de canales virtuales, debido a que Ecuador y Quito, en particular, atraviesan una “grave crisis”, que rebasa lo sanitario.



A continuación, detallamos algunas de las entidades que se encuentran atendiendo y los trámites que se pueden realizar.



Servicio de Rentas Internas



Esta entidad ha considerado, entre otros, priorizar la atención con cita previa para así controlar la demanda de contribuyentes y evitar aglomeraciones. Esta se podrá solicitar a través de la página web del SRI. Sin embargo, esta no será obligatoria.



La entidad hizo un llamado a los usuarios para recurrir de manera presencial solo en los casos estrictamente necesarios. Además, recordó que todos sus servicios pueden ser atendidos de manera telemática.



En total, son 212 trámites incluidas las consultas públicas. Dentro de estos se encuentran por ejemplo inscripción, actualización y suspensión de RUC, generación y recuperación de clave, declaraciones, anexos, pago en línea de impuestos, registro de cuenta bancaria, consulta de deudas, generación de certificados de cumplimiento tributario, entre otros.



Además, el SRI ha habilitado un canal para trámites electrónicos mediante el cual, todos los contribuyentes pueden enviar sus trámites tributarios sin salir de casa. Toda esta información consta en su sitio web.



Registro Mercantil



La atención en esta dependencia se realizará en seis de las ocho ventanillas habilitadas. Se espera atender diariamente a 120 usuarios. Antes de la pandemia, el Registro Mercantil recibía entre 400 y 500 usuarios cada día.



La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), a través de la plataforma Gob.ec, habilitó los trámites en línea de los Registros Mercantiles para que los usuarios los puedan realizar por Internet.



El Registro Mercantil está ubicado en el norte de Quito, a la altura de la avenida Antonio José de Sucre y José Sánchez. La dependencia está en el tercer piso del edificio donde funciona la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).



Registro Civil



El Registro Civil de Ecuador informó que es una de las instituciones públicas que nunca detuvo el servicio hacia la ciudadanía, desde que se inició la crisis sanitaria por coronavirus.



Inicialmente se brindaba el servicio de inscripción de defunción (presencial y virtual) y luego de paulatinamente se han reactivado servicios como inscripción de nacimiento, firma electrónica y actualmente los servicios de pasaporte, cedulación y archivo nacional con agendamiento de turno a través de la Agencia Virtual del Registro Civil de Ecuador con la finalidad de evitar aglomeraciones en las agencias.



La entidad explicó también se está realizando el reagendamiento de los matrimonios en su sede, que no se realizaron durante los meses de marzo y abril debido a la crisis sanitaria. Este proceso no tiene costos extras. Esta dependencia trabaja de 8:00 a 17:00

Biess



El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) atenderá con un aforo limitado de 21 personas, de 08:00 a 16:00, de lunes a viernes.



Para trámites de entrega de documentación física de las solicitudes de préstamos hipotecarios y entrega de certificados, de escrituras y tablas de amortización no se requiere previa cita. Pero, se permitirá el ingreso de una sola persona por trámite.

Además, los trámites que no serán atendidos en el Balcón de Servicios de la Plataforma Financiera continuarán gestionándose en la página web y, a través del call center 1800-Biess7 (1800-243777) y de las líneas telefónicas destinadas para Pichincha.