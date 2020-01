Un traficante de personas fue detenido con 3 migrantes ecuatorianos y un cubano rumbo a Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

La Policía de Honduras detuvo este martes 21 de enero del 2020 a un ciudadano hondureño supuesto traficante de personas o "coyote" por transportar de manera ilegal a tres migrantes de Ecuador y uno de Cuba, quienes pretendían llegar a Estados Unidos.

El joven hondureño, de 21 años y cuya identidad no fue precisada por las autoridades, fue detenido cerca del punto fronterizo de Guasaule, frontera con Nicaragua, indicó el organismo de seguridad.



El hombre fue capturado por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, añadió.



El sospechoso será acusado por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de la libertad y seguridad de tres ciudadanos ecuatorianos y un cubano, quienes viajaban en una camioneta tipo 'pick up' decomisada por las autoridades.



Según las autoridades, el hondureño pretendía trasladar a los migrantes hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta hacia Estados Unidos.



Los migrantes permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración porque su estatus migratorio es ilegal en Honduras, donde el año pasado fueron detenidos alrededor de 31 000 extranjeros en diferentes puntos fronterizos del país.



Honduras se ha convertido en los últimos años en un punto de tránsito de migrantes, especialmente cubanos y africanos, que atraviesan los países de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, cuyas autoridades han reforzado la seguridad en la frontera con México.



En septiembre del 2019, el Gobierno de Honduras firmó un acuerdo, del que no ha trascendido detalles, con Estados Unidos que busca atajar la migración irregular desde los países centroamericanos.



Este acuerdo se suma a los alcanzado por Estados Unidos con El Salvador, el pasado 20 de septiembre, y Guatemala, el 26 de julio de 2019.



Estados Unidos busca limitar con estos acuerdos la concesión de asilo a los ciudadanos indocumentados con los tres países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proceden la mayoría de los migrantes que llegan a su frontera.



Cada año miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, huyen de la violencia y la pobreza de sus países e intentan llegar a Estados Unidos ya sea por medio de asilo o cruzando ilegalmente la frontera con México.



