Trabajadores de Explocen continúan en huelga luego del enfrentamiento con la Policía

Un cordón policial estuvo desplegado la mañana de este sábado, 26 de diciembre del 2020, en el ingreso a la fábrica de explosivos, Explocen, en el sector de Poaló, en Cotopaxi. Los trabajadores de esta empresa, que se mantienen en huelga desde el 13 de julio último, tomaron fotografías de cada movimiento de los agentes. Los obreros esperan que no se repitan confrontaciones violentas como las registradas el viernes último.

Freddy Caiza, secretario del Comité de Empresa de Trabajadores, señaló que viven "un acoso constante" por la presencia de uniformados desde que iniciaron las medidas de presión. Uno de los últimos episodios se registró el viernes 25 luego de un enfrentamiento con policías que dejó varios heridos y detenidos.



En un comunicado, la Policía Nacional aseguró ese día que no se había producido ningún desalojo, como se denunció en redes sociales. Además, señaló que sus efectivos acompañaron a un grupo de trabajadores y autoridades de la empresa para que ingresen a las instalaciones.



“A pesar de la intención pacífica de la actividad, un grupo de personas protagonizó incidentes de alteración del orden público. Razón por la que la Policía tuvo que intervenir para evitar afectaciones y agresiones entre las partes”, indicó un comunicado.



Caiza agregó que no levantarán la medida de hecho hasta que se concrete la firma de un contrato colectivo.



Además, informó que uno de los dirigentes que había sido detenido el viernes por la Policía ya está libre. Hoy, los abogados de los trabajadores buscan acciones legales al considerar la incursión policial como ilegal.



En medio del ambiente de confrontación, el gerente de Explocen, Byron Vizcaino, señaló que cerca de 30 trabajadores lograron ingresar el viernes a la empresa con ayuda de la Policía.



Los uniformados utilizaron herramientas para romper las vallas metálicas, candados y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores en huelga.



En fotos y videos se observan empujones entre los obreros y la policía. Los manifestantes también lanzaron objetos a los uniformados.



Los empleados que ya lograron ingresar, iniciaron con actividades laborales. Entre ellas, se realizó el inventario de los productos terminados y de las materias primas que están en el interior de las bodegas.



Vizcaino añadió que también realizarán una inspección de los equipos de la fábrica para valorar su estado antes de reiniciar las operaciones. "De mañana se probaron algunas bombas para hacer la reactivación. También se hizo algo de limpieza". Además, desde la Gerencia se analiza reiniciar con el reparto de entregas de los productos que actualmente están almacenados. Todavía no existe fecha para reiniciar la producción.



La presencia de los trabajadores que no plegaron al paro es rechazada por el otro grupo. Caiza indica que es una provocación. Él señaló que la medida de hecho no se levantará hasta que tengan el contrato colectivo. Pero para la Gerencia, la huelga es ilegal. Vizcaino se refirió a una resolución del Ministerio de Trabajo en la que se indica a los trabajadores que deben retomar sus actividades.