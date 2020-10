Trabajadores minera chilena Codelco denuncian despidos en medio de pandemia

LEA TAMBIÉN

Trabajadores de la estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, manifestaron este lunes, 19 de octubre del 2020, en la capital para rechazar despidos en la vital industria en medio de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Con carteles con consignas como "No más despidos en pandemia" y "Basta de despidos y persecución en contra de las mujeres", dirigentes gremiales de la Federación de Trabajadores del Cobre -que reúne a los gremios de la estatal- se apostaron a las afueras de la sede central de la empresa en Santiago.



"No es aceptable que Codelco, la principal empresa de nuestro país ejecute despidos masivos, muy por el contrario al rol social de esta empresa estratégica del Estado, la cual debiese ser un ejemplo para proteger, hoy más que nunca en pandemia, el empleo", dijo la FTC en una declaración leída durante la protesta.



Agregó que incluso la crisis sanitaria ha sido usada "como pretexto para cerrar o privatizar áreas en algunas divisiones, tercerizando funciones", además de amenazas de desvinculaciones reduciendo la dotación con planes de retiro.



No fue posible obtener de inmediato una reacción de la empresa sobre las denuncias.

🔵Está pasando: Trabajadores de Codelco protestan por el centro de Santiago. Denuncian un centenar de despidos en las 8 divisiones de la minera del estado, en medio de la pandemia. @Cooperativa pic.twitter.com/Z2ERp9rSv4 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 19, 2020

Algunas compañía mineras -incluyendo Codelco- han anunciado que ofrecerán planes de retiro anticipado a trabajadores para adecuarse a las nuevas exigencias impuestas por la pandemia de coronavirus.



Pero los sindicatos denuncian que trabajadores reciben presiones para salir de las empresas.



Los manifestantes caminaron luego hacia el palacio de gobierno para entregar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera alertando sobre la situación.



El ministro de Minería, Baldo Prokurica, ha llamado en reiteradas ocasiones a las empresas a agotar los recursos para evitar despidos en medio de la pandemia, que suma cerca de medio millón de contagios en el país sudamericano.