Eta se aleja de El Salvador y deja un fallecido y más de 1 990 evacuados

La depresión tropical Eta que ha dejado una persona fallecida y más de 1 990 evacuados en El Salvador se está alejando de este país, aunque las lluvias continuarán el fin de semana (7 y 8 de noviembre) por una "influencia indirecta", informaron este viernes 6 de noviembre del 2020 fuentes gubernamentales.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MANR), Fernando López, indicó durante una comparecencia ante la prensa que Eta "ya se encuentra sobre el Atlántico, por lo que se está alejando cada vez más de nuestro país".



"Ya no vamos a tener influencia directa de Eta. Sin embargo, las lluvias se mantendrán este fin de semana, por lo que el riesgo de deslizamientos y de inundaciones aún se mantiene", señaló.



El funcionario explicó que Eta "continuará su influencia indirecta en el país, lo que provocará cielos nublados, lluvias tipo temporal, chubascos y ambiente muy húmedo para hoy y el fin de semana".



López indicó que Eta ha dejado en el país entre 160 y 70 milímetros de lluvia, y que en el departamento de la Unión (oriente) "se han registrado las máximas precipitaciones".



Por su parte, el ministro de Gobernación, Mario Durán, señaló que una persona falleció el miércoles 4 de noviembre a causa de las lluvias y se trata de un pescador, que aparentemente no acató la prohibición de pescar emitida por Protección Civil.



Durán, quien recordó que el país aún se encuentra en alerta máxima (roja), no brindó más detalles al respecto.



Según el periódico local Diario El Mundo, la víctima identificada como José Castro, de 44 años, no atendió las indicaciones emitidas, entró al mar y fue arrastrado por una corriente marina.



El hecho sucedió en la playa El Espino, ubicada en el oriental departamento de Usulután, de acuerdo con el medio.



Aumenta el número de evacuados



La jefa del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, indicó a la prensa que hasta el mediodía del viernes se contabilizan 1 991 personas albergadas en los departamentos de Ahuachapán (este), Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Unión, Morazán, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután.



Señaló que en la localidad de Citalá, ubicada en Chalatenango (norte), se evacuaron en las últimas horas a 15 familias, unas 50 personas.



Además, dijo que se reportan 62 árboles caídos, 107 comunidades afectadas por cortes de energía y 35 deslizamientos de tierra.



Las lluvias de Eta se registran en El Salvador desde el martes y han ido en disminución los siguientes días.



Eta, que tocó tierra el pasado martes en Nicaragua como un poderoso huracán y llegó el miércoles a Honduras degradada a depresión tropical, deja al menos una veintena de muertos en el istmo, una cifra que puede subir dramáticamente por el registro de deslaves en Guatemala que pueden haber causado "unos 150 muertos", según dijo el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.



El fenómeno natural, que ya este viernes se dirige hacia Cuba, Islas Caimán y Florida (EE.UU), en el Caribe, según la información oficial, ha dejado desaparecidos, miles de afectados, casas, vías y cultivos arrasados en Centroamérica, muy vulnerable a los desastres naturales.