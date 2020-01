Universidad de Guayaquil anula títulos de cuarto nivel de Jimmy Salazar y Pamela Martínez

LEA TAMBIÉN

Los títulos de cuarto nivel que la Universidad de Guayaquil otorgó en el 2016 a Jimmy Salazar, titular del Colegio de Abogados del Guayas, y a su esposa, Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, fueron anulados por "emisión fraudulenta". Así lo informó Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora de la U., la tarde de este jueves 30 de enero del 2020.

La resolución la tomó la Comisión Interventora, que cumple las funciones de Consejo Universitario, el 24 de enero pasado. Ahí se decidió anular los títulos de cuarto nivel de Especialistas en Contratación Pública y Control Gubernamental de los dos abogados.



De acuerdo con Passailaigue, esa especialidad nunca fue ofertada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad y que fue un exsecretario general quien denunció la irregularidad.



“Le habían pedido que haga estos títulos sin cumplir los requisitos legales, él se negó, lo sacaron, pero después aparece que fueron otorgados los títulos”, dijo.

El rector y presidente de la Comisión Interventora de la Universidad Estatal de Guayaquil anunció que por emisión fraudulenta se anularon títulos de cuarto nivel de Jimmy Salazar y Pamela Martínez. Roberto Passailaigue recordó que fueron otorgados en 2016



Explicó que no existen documentos de sustento legal de estudios.

Únicamente, dijo, existen archivos que justifican la asistencia a 15 módulos. “De los quince módulos, la señora Martínez no asiste a nueve. Salazar aparece que no asiste a seis módulos. Solo con el tema de la asistencia no habría aprobado el módulo”.



Sobre una eventual complicidad de otros funcionarios, dijo que se ha dispuesto que se oficie a la Fiscalía para que investigue el procedimiento irregular para que se sancionen los delitos.



También se ha pedido a la Comisión de Debidos Procesos de la U. aperture otro proceso para que investigue quiénes fueron los que facilitaron el procedimiento irregular.

Passailaigue afirmó que se notificó sobre la resolución a Salazar y Martínez la mañana de este 30 de enero. Desde ahí tienen 72 horas para apelar. El rector indicó que hace un mes Salazar rindió su versión sobre este caso, mientras que Martínez no asistió. Ella está procesada por el caso Sobornos 2012-2016.



Este Diario buscó una versión de Salazar, pero se informó que no había sido notificado y que luego se referiría al tema.