Un tiroteo en Viena deja varios heridos; reportan un muerto y ataque a sinagoga

Varias personas resultaron heridas en el centro de Viena en medio de intercambios de disparos, dijo la policía en Twitter a última hora del lunes 2 de noviembre del 2020, y medios reportaban un ataque a una sinagoga.

"Disparos en el distrito de la Ciudad Interior -hay personas heridas- MANTÉNGASE ALEJADO de todos los lugares públicos o del transporte público", dijo la policía en Twitter.



Un oficial de policía fue baleado y gravemente herido y una persona fue arrestada, dijo la agencia de noticias APA, que citó al Ministerio del Interior. Una persona murió, probablemente uno de los atacantes, informaron medios locales.



El editor del periódico Falter dijo que una persona había muerto, citando al Ministerio del Interior, que no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.



El líder de la comunidad judía Oskar Deutsch dijo en Twitter que no estaba claro si la sinagoga de Viena y sus oficinas adyacentes habían sido el blanco de un ataque, pero que estaban cerradas en ese momento.



Un portavoz de la policía dijo que se estaba llevando a cabo un gran despliegue policial en el centro de Viena. Un fotógrafo de Reuters reportó que una amplia zona había sido acordonada.



El periódico Kronen Zeitung informó que una sinagoga había sido atacada. El mismo medio y otros reportaron disparos en la zona de una plaza cercana.



La policía de Viena instó en Twitter a la gente a no compartir videos y fotos a través de las redes sociales. "Esto pone en peligro a las fuerzas policiales así como a la población civil", dijeron.