Tips para reducir el riesgo de ser víctima de asalto al movilizar dinero del banco 

El robo violento en las afueras de un banco (en el norte de Quito) y que acabó con la vida de una persona el pasado viernes, 25 de enero del 2019 generó temor entre la ciudadanía.

Existen cuatro mecanismos a los cuales pueden recurrir los clientes para reducir los riesgos en las transacciones bancarias y realizar esas operaciones de forma más segura. Todas apuntan a disminuir el uso de efectivo, aunque esto requiere de un cambio en la cultura de la gente, aseguró Marco Rodríguez, director jurídico de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca).



A continuación se detalla cómo hacer operaciones bancarias de traslado de dinero de forma más segura:



Transferencias electrónicas



Las transferencias electrónicas que se realizan de una cuenta a otra en un mismo banco no tienen costo. Los beneficiarios reciben los recursos de forma inmediata.



Las operaciones que se realizan de una entidad financiera a otra tardan entre 24 y 48 horas y tienen un costo máximo de USD 0,45.



Los montos de transferencia máximos permitidos dependen de la entidad; sin embargo, la banca permite transferir hasta USD 5 000 por día.



La mayoría de los bancos ofrece servicios de banca electrónica. Para ello, es necesario obtener una clave, la cual se recomienda cambiar cada tres meses a fin de evitar ser víctimas de robos informáticos.



Cheques certificados



Los clientes con cuenta corriente pueden recurrir a cheques certificados. Pueden a ser a nombre del dueño de la chequera o de un tercero y solo puede ser cobrado por parte del beneficiario por depósito en cuenta bancaria.



La certificación del cheque se solicita, con cédula, en las agencias bancarias.



Es un mecanismo seguro porque en caso de robo no podrá ser cobrado. El cliente puede solicitar, además, el bloqueo inmediato de los fondos, que permanecerán en esa condición hasta que sean desbloqueados por disposición del cliente.



No existe un monto límite para estas transacciones. El costo máximo de emisión de un cheque certificado es de USD 1,79.



Cheques de emergencia o gerencia



Para los clientes que no tienen una cuenta corriente, los bancos pueden emitir cheques de emergencia o gerencia. El documento puede estar a nombre propio o de un tercero y solo puede ser cobrado por parte del beneficiario por depósito en cuenta bancaria.



El banco se encarga de certificar el cheque, es completamente seguro y sin mayor trámite. El documento puede ser solicitado portando la cédula.



No existe un monto límite para estas transacciones.



El costo máximo de emisión de cheques de emergencia o gerencia es de USD 2,23.



Transporte blindado



Este mecanismo se usa para el retiro de grandes cantidades de dinero. El servicio se solicita a la entidad bancaria y los costos dependen del valor de la transacción, la distancia y de la entidad financiera.



No obstante, el costo de la solicitud es sumamente bajo en referencia al monto que desea solicitar.