Timochenko responde a Iván Márquez que no fue error de FARC dejar las armas

El presidente del partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, se distanció este miércoles 22 de mayo del 2019 de su compañero Iván Márquez, de quien dijo que se equivoca al decir que fue un "error grave" de la antigua guerrilla entregar las armas antes de la implementación total del acuerdo de paz.

Así lo aseguró Londoño, conocido en su época de guerrillero con el alias de Timochenko, en una extensa carta dirigida al partido FARC en la que fijó la posición con respecto a lo manifestado en varias oportunidades por Márquez.



Londoño explicó que el pronunciamiento es "consecuencia" de la carta que Márquez envió el lunes a exguerrilleros "en la que en nombre de comandantes del antiguo Estado Mayor Central de las FARC y comandantes de frentes y columnas, impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, reitera que fue un grave error haber entregado las armas".



"No podemos echar a perder lo ganado hasta hoy, por compleja que pueda ser la tarea que nos resta", manifestó Londoño en referencia a la postura de Márquez, número dos del partido FARC, que en julio pasado decidió no asumir su escaño como senador por irse a una zona rural del sur de Colombia, alegando motivos de seguridad y cuyo paradero se desconoce desde entonces.



Por ello, Londoño rechazó las "actitudes y comportamientos como los adoptados por Iván Márquez y quienes lo siguen", de quienes dijo que "apuntan a pisotear (...) la autoridad moral del partido".



"En esas condiciones, con hondo pesar, debo reconocer la necesidad de marcar distancias con ellos. Somos un partido para la paz, nunca seremos un partido para la guerra", agregó.



El lunes pasado, ante la controversia por la recaptura de su compañero Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, acusado de narcotráfico, Márquez, que lideró el equipo negociador de paz de las FARC, insistió en que fue un "error grave" entregar las armas antes de la implementación total del acuerdo firmado en noviembre de 2016 con el Gobierno colombiano.



Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por solicitud de Estados Unidos, que lo pidió en extradición bajo la acusación de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



En esa operación también fueron capturados Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez; Armando Gómez, alias El Doctor, y Fabio Simón Younes Arboleda.



Londoño dice además que Márquez debería autocriticarse por abandonar la responsabilidad que le dio el partido afectando la representación parlamentaria de sus compañeros, y agregó que la situación actual de Santrich sería menos dura con su compañía.



"Se fue, sin ningún tipo de explicación, y se negó a ocupar su curul en el Senado, dejando acéfala nuestra representación parlamentaria en el momento que más requería su presencia", dice Londoño.



Asimismo asegura que la situación tampoco habría sido tan dura "de no existir esa extraña y peligrosa relación con su sobrino Marlon Marín, relación que terminó por enredar a Santrich y enlodar nuestro trabajo político. Aquí también cabría una sincera crítica de Iván".



Por último, el máximo responsable de la FARC reafirma también su compromiso con el proceso de paz y señala que "en coyunturas históricas tan definitivas como las que vivimos, no podemos darnos el lujo de vacilar en cuanto a la corrección de nuestro rumbo".

"Caerán estigmas sobre nosotros, calumnias, toda clase de infamias. De uno y otro lado. Pero nada debe hacernos cambiar nuestra decisión", añadió Londoño en su carta.