El destino de TikTok en EE.UU. se decidirá antes de la medianoche de este domingo 27 de septiembre

El futuro inmediato de TikTok en Estados Unidos se decidirá este domingo 27 de septiembre del 2020 tras una audiencia ante un juez, que confirmará o suspenderá la prohibición de descargar la exitosa aplicación en el país a partir del domingo por la noche, como lo decidió el gobierno de Donald Trump.

Si el juez Carl Nichols confirma la decisión del presidente Trump de prohibir TikTok en Estados Unidos, la aplicación ya no podrá descargarse en el país a partir del domingo a las 23:59. Y aunque los actuales usuarios estadounidenses podrían seguir usando la aplicación, ya no podrán hacer actualizaciones.



Pero el juez también podría suspender la prohibición de descargar o actualizar la aplicación de videos humorísticos y musicales, utilizada por 100 millones de estadounidenses cada mes.



No se descarta un acuerdo entre el gobierno de Trump y la empresa matriz china de TikTok, ByteDance.



A principios de agosto, Trump firmó un decreto para obligar a ByteDance a vender la plataforma a una empresa estadounidense, argumentando una supuesta amenaza contra la “seguridad nacional”, ya que, según repite el mandatario sin aportar pruebas, TikTok espía para Pekín.



“Ágora”





TikTok solicitó esta semana una apelación de emergencia en el tribunal federal de Washington, alegando que su prohibición no se ajusta a la Constitución estadounidense, ya que va contra la libertad de expresión.



“TikTok es mucho más que una aplicación, es la versión moderna del foro público, es una comunidad, es un medio de comunicación (...) tanto más importante en tiempos de pandemia”, afirmó el domingo el abogado de la compañía, John Hall. “Si la prohibición entra en vigor, es como si el gobierno estuviera impidiendo que 2/3 del país llegaran al ágora”.



La plataforma también argumenta que bloquear las descargas le causaría un daño irreparable, pues a principios del verano boreal estaba consiguiendo unos 424 000 nuevos usuarios estadounidenses a diario.



El mandatario ha acusado a TikTok, durante mucho tiempo y sin pruebas, de espiar a sus usuarios en beneficio de Pekín mediante la recolección de datos. Mientras que para la empresa los ataques de Trump están motivados por la agenda política.



Bloquear descargas es una acción “punitiva”, “una forma brutal de golpear el negocio sin hacer nada” por la seguridad, dijo Hall.



El último proyecto de ventas, anunciado el fin de semana pasado, implica la creación de una nueva empresa, TikTok Global, en la que participan dos emporios estadounidenses: Oracle como socio tecnológico y Walmart como socio comercial.



Además, Oracle obtendría una participación del 12,5% y Walmart, del 7,5%. Los estadounidenses ocuparían cuatro de las cinco sillas de la junta directiva.



Pero la concreción de este proyecto depende de la buena voluntad del presidente estadounidense y del gobierno chino.

TikTok se convirtió en el nuevo símbolo de la batalla entre Estados Unidos y China por el dominio del sector de la tecnología de punta.



Recurso de emergencia





El lunes, Trump, que hace campaña para la reelección, insistió en que no daría su aprobación si TikTok permanecía bajo control chino, y afirmó que Oracle y Walmart serían los dueños de la mayoría del nuevo grupo.



ByteDance, que incluye a inversores estadounidenses, calificó esta información de “rumores falsos”.



Si las negociaciones no tienen éxito, una prohibición completa de las actividades de TikTok en suelo estadounidense podría entrar en vigor a partir del 12 de noviembre, advirtió el Departamento del Tesoro.



Sin embargo, ByteDance anunció que hizo una “solicitud de autorización” para la exportación de tecnología, sin especificar el propósito.



Esta iniciativa podría implicar al famoso algoritmo que ha hecho de TikTok un éxito: permite mostrar a los usuarios el contenido con más posibilidad de interesarles, en función de sus gustos, y llevarles a pasar el mayor tiempo posible viendo un vídeo tras otro en la plataforma.



China se niega a permitir que este precioso sistema informático caiga en manos estadounidenses.