Testimonio de inseguridad: 'Personas armadas con cuchillos y pistolas nos asaltaron a las 05:30 en Quito'

Milton G. y su hijo fueron víctimas de un asalto violento en Quito. Ocurrió el 12 de agosto del 2020. Con armas de fuego y cuchillos, cuatro personas los amenazaron y obligaron a entregar sus pertenencias. El hecho ocurrió en el sector del puente de Guápulo, en Quito.

El mismo día del asalto, el hombre acudió a la Policía Judicial, en el norte de la capital, y presentó una denuncia. Ahí habló con este Diario.



A continuación, su testimonio:



“A las 5:30 recibí la llamada de mi hijo. Me pidió que le ayudara, pues su auto se quedó sin batería en el sector del puente de Guápulo, mientras iba a su trabajo en una distribuidora de alimentos.



Salí de inmediato y llegué al sitio. Mientras estaba pasando corriente de mi vehículo al suyo de pronto apareció un auto, se detuvo junto a nosotros y se bajaron tres hombres y una mujer. Estaban armados con cuchillos y pistolas.



Todo ocurrió muy rápido. Primero poncharon las llantas de los vehículos. Luego se acercaron a nosotros y nos exigieron que entreguemos los celulares, una laptop y nuestras billeteras. Entre los dos teníamos USD 150.



Me rehusé a dar mis pertenencias y me golpearon con una pistola en la cabeza. Finalmente se llevaron las cosas y huyeron en su vehículo.



Aún con miedo llamamos a la Policía. A los 15 minutos llegó un patrullero con dos agentes. Les dijimos qué pasó y fueron a buscar a los delincuentes, pero no lograron detenerlos.



Por eso, ese mismo día fui a poner la denuncia en la Policía Judicial de Quito para que investiguen el caso. Espero que puedan capturarlos y recuperar nuestras pertenencias”.