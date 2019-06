'Estudié una maestría en Argentina y ahora trabajo en Uber'

LEA TAMBIÉN

Fabricio es comunicador social. Se graduó en una universidad de Quito y decidió perseguir su sueño de viajar al extranjero y estudiar una maestría en Historia, con una mención en publicación.

Para cumplir esta meta, el joven pidió un préstamo educativo en el exIECE (Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo) en el 2015.



Al regresar de sus estudios Fabricio esperaba conseguir un trabajo fijo para pagar la deuda del crédito, sus gastos personales y los de su hijo, pero hasta ahora no consigue un empleo fijo en su especialidad.

Esta es su historia:



“Me gradué como licenciado en Comunicación Social en el 2014. En ese tiempo no encontré trabajo en mi profesión, por lo que decidí estudiar una maestría en Historia y Estudios de la Memoria en la Universidad Nacional de la Plata (UNP), en Argentina.



A inicios del 2015 pedí un préstamo educativo de USD 18 000, a 13 años plazo, cuando existía el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE).



Pero el desembolso demoró y yo ya tuve que viajar a Argentina en febrero de ese año para iniciar mis estudios. Viví de préstamos que me hicieron amigos y mi familia. Esperé varios meses hasta que en octubre del 2015 me aprobaron el financiamiento y al fin pude contar con esos recursos.



La universidad es pública y casi todo es gratuito, pero necesitaba dinero para pagar mis gastos de estadía, que eran costosos. Entre los pasajes, la alimentación y el arriendo de un cuarto destinaba USD 400 al mes el primer año y el segundo, USD 550 porque todo subió de precio.



La carrera duraba un año, pero terminarla me tomó más tiempo debido a que tenía que hacer la tesis. Eso me obligó a estar más de dos años allá.

Regresé a Ecuador a mediados del 2017 para hacer la tesis, un requisito que necesita cumplir antes de graduarme, y porque quería aportar al país con los conocimientos que desarrollé.



En esa época comenzó a correr el año de gracia del préstamo, tiempo en el cual se suponía que debía conseguir un empleo. Mi deuda para ese entonces había pasado al Banco del Pacífico.



Mientras terminaba la tesis busqué trabajo. Esperaba poder conseguir un buen empleo tras haber egresado de la UNP, pero fue toda una odisea. He aplicado a decenas de trabajos y he asistido a unas 10 entrevistas en empresas e instituciones en este año y medio. Apliqué incluso a todas las convocatorias del sector público que se publicaron el año pasado, pero éramos 300 o 500 personas las que buscábamos el mismo puesto.



Para entonces, el Banco comenzó a exigirme que presente el título y en el 2018 ya empezó a cobrarme el préstamo.



Hace dos meses me gradué, sin embargo solo he tenido trabajos esporádicos que duran uno o dos meses.



La forma que encontré para pagar la deuda del exIECE, el arriendo y los servicios básicos fue pedir prestado el auto a mi mamá y dedicarme a ser conductor de Uber. Además, tengo un hijo pequeño que mantener.



A veces trabajo con un amigo que tiene una empresa de enlatado de cervezas artesanales y otros cargos esporádicos, pero nunca es fijo y por eso me toca volver a Uber.



Las cuotas mensuales del préstamo son de USD 270. Algunos meses no me alcanza el dinero y lamentablemente me atraso un mes o dos en los pagos. Me toca pedir prestado a mi mamá o a mis hermanos para pagar la deuda o el arriendo.



La tasa de interés por la mora eleva el monto de la cuota que debo cancelar para estar al día. Me faltan 11 años más para terminar de pagar esa obligación.



Adquirir una deuda para estudiar resulta caro y riesgoso, y a las instituciones no les importa las situaciones no previstas que pueden pasar y que se salen de las manos del estudiante.



Por esa razón, yo creo se debería prever estos problemas a fin de que la banca pueda dar un plazo más amplio a los estudiantes para pagar la deuda o que les bajen los intereses”.



Anuncio de reestructuración



El pasado 10 mayo del 2019, durante una visita a Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió a las autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que se emprenda un proceso para condonar los intereses de los créditos estudiantiles a jóvenes que accedieron a estos recursos durante el Gobierno anterior y que tienen problemas para afrontar estos compromisos.



Moreno además pidió al ente que la deuda capital de estos créditos tenga un plazo de 2 a 4 años para ser pagada hasta que los jóvenes tengan un trabajo estable y puedan ubicarse económicamente.



El Gobierno está trabajando en este mecanismo, en coordinación con varias entidades, como la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Senescyt y el Instituto de Fomento al Talento Humano. Se espera que en julio el Ejecutivo dé a conocer las condiciones y cambios con los que operará el beneficio.