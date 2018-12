Juan Sebastián Roldán: ‘La terna para Vicepresidente responderá a la nueva realidad’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la sede de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la parte posterior del Palacio de Carondelet, hay silencio. La sala de espera del vestíbulo luce vacía. El martes pasado fue el último día que acudió a su despacho María Alejandra Vicuña, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo, luego de 332 días en funciones. Ese día se despidió de su equipo y grabó un video en el que confirmó su dimisión.

La figura del Vicepresidente de la República tiene solo una función, establecida directamente en el artículo 146 de la Constitución: reemplazar al Presidente, en caso de ausencia definitiva del Jefe de Estado. Cuando este no subrogue al Primer Mandatario, la Carta Magna determina que deberá ejercer las funciones que el Presidente le asigne.



El reemplazo de Vicuña es prioritario. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, hizo un alcance a la convocatoria de sesión del Pleno para tramitar la renuncia de Vicuña. El documento ingresó ayer (5 de diciembre del 2018) a la Secretaría de la Legislatura.



La Asamblea asegura que “actuará de inmediato y de acuerdo con el proceso constitucional que corresponda”.



Al aplicar el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), una vez que se verifique la cesación del cargo de Vicuña, el Presidente deberá presentar, en un plazo de 15 días, una terna para designar al nuevo Vicepresidente.



Ayer 5 de diciembre, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, explicó que ya se analizan los posibles perfiles que integrarían la terna. Pero evitó adelantar nombres.

Lo que sí dijo es que los candidatos que presente Moreno responderán al “nuevo momento” que vive el país. Además, aseguró que esperan hacerlo en el menor tiempo posible. “Se empezó a buscar el perfil idóneo, alguien que pueda reemplazar al Presidente en caso de fuerza mayor y que esté alineado con el nuevo momento del Gobierno”.



La premura responde a dos razones. Primero, la LOFL da un plazo máximo de 15 días para que Moreno entregue su terna. Segundo, el Presidente tiene programado viajar a China y a Catar en estos días. La Secretaría Nacional de Comunicación todavía no ha confirmado la agenda oficial.



La ministra del Interior y secretaria de Gestión Política, María Paula Romo, cree que en la terna se reflejará el “momento distinto” del Gobierno.

La funcionaria recordó que cuando se confirmó la ausencia definitiva del exvicepresidente Jorge Glas, Moreno envió su terna respondiendo a un “Gobierno de Alianza País”.

Ahora, dice, ya no es solo de AP, sino que hay una mayor presencia de sectores sociales y políticos en el Régimen.



“Supongo que la terna reflejará eso. El respaldo no viene solo de un movimiento, sino de sectores más amplios”.



Para el analista político José Luis Fuentes, el nuevo Vicepresidente debe ser alguien que goce de la confianza de Moreno y no provoque discordias en el Gobierno. Además, el catedrático asegura que en Carondelet se buscará un perfil para la Segunda Magistratura que no tenga una agenda política propia.



La conformación de la terna también genera expectativa dentro de la Asamblea.



René Yandún, coordinador del Bloque de Integración Nacional, pidió no especular en nombres. Ximena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País (AP), manifestó que dentro del grupo se analizará sugerir el nombre de su colega, Elizabeth Cabezas, para ese cargo. “Como bancada oficialista creemos que el perfil debe ser de alguien de nuestro movimiento político, que ganó democráticamente en las urnas en el 2017”.



Minutos después, la Presidenta de la Asamblea subrayó que el envío de la terna es prerrogativa del Jefe de Estado.



“La Asamblea es autoridad nominadora y no le corresponde proponer nombres. El país necesita unidad, trabajo y estabilidad”, apuntó Cabezas.

La socialcristiana Cristina Reyes espera que el Primer Mandatario “no se vuelva a equivocar”, pues recordó que en menos de dos años ya va por su tercer Vicepresidente. “Ojalá hoy nos envíe gente decente, sin cuestionamientos y que ayude a sacar adelante la economía del país”, apuntó Héctor Yépez (Creo).



En los partidos que lideran Guillermo Lasso y Jaime Nebot se espera que el nuevo Vicepresidente contribuya en los ajustes económicos del país.



Ayer, se tenía previsto que acuda a la Fiscalía Ángel Sagbay para rendir su declaración libre y voluntaria en el caso de los cobros indebidos. Sin embargo, el exasesor de Vicuña no acudió a la diligencia.



Quien sí estuvo presente fue Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña. La jurista aseguró que todavía no existe una convocatoria para que su defendida presente su descargo.



Ontaneda dijo que Sagbay “tendrá que sustentar lo dicho en la declaración juramentada” que ameritó que la fiscal general encargada, Ruth Palacios, dispusiera el inicio de una indagación previa.

El proceso legal Asamblea



El Pleno de la Legislatura tramitará hoy la renuncia presentada por María Alejandra Vicuña. Se espera que acepte su dimisión.



Ejecutivo

Una vez que se confirme la ausencia de la Segunda Mandataria, el Presidente tiene 15 días para enviar su terna de candidatos.



Asamblea

Cuando se reciba la terna, habrá 15 días para que los legisladores elijan nuevo Vicepresidente, con votos de la mayoría absoluta.



Asamblea

Si en esos 15 días los legisladores no llegan a un consenso, por el ministerio de la Ley se designará a la persona que encabece la terna.