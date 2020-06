¿Es posible instalar camas de terapia intensiva en el Bicentenario, para pacientes con covid-19 en Quito?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A las 21:28 del lunes 15 de junio del 2020, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, escribió en su cuenta de Twitter: "Hay un preocupante aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en UCI (Unidades de Cuidados Intensivos). La capacidad de la red pública de salud está a tope. Solicitaré al COE Nacional una reunión urgente para tomar las decisiones más adecuadas para proteger a nuestros conciudadanos".

Enseguida, la concejala Luz Elena Coloma, crítica de la gestión de Yunda, le respondió: "Entre estas (decisiones) deben estar la urgente habilitación de 350 camas de Bicentenario que tienen líneas de oxígeno. Solo faltan los médicos".



La mañana de este martes 16 de junio del 2020, EL COMERCIO le consultó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sobre cuán factible es habilitar camas de UCI en el hospital temporal, ubicado en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el norte de la capital. Y también se le preguntó si se había ajustado el acuerdo con el Ministerio de Salud, ya que en su primera visita a ese espacio, dijo que la Cartera de Salud se haría cargo de la contratación de médicos.



El ministro Zevallos respondió que "Es más fácil abrir camas, es decir adaptar camas de emergencia para UCI, en nuestros hospitales que en el Bicentenario, como hemos hecho. En las alas de nuestros hospitales existen instalaciones, por ejemplo de oxígeno a nivel central, que en el Bicentenario sería difícil de hacer. Trabajo mucho con el Alcalde y con la concejala Coloma para aunar esfuerzos. El Municipio contrató a cinco médicos, dos intensivistas y tres emergenciólogos, que en estos días están siendo capacitados, entrenados, en el Pablo Arturo Suárez (que ha concentrado la atención a pacientes con este coronavirus). Luego estos profesionales irán al hospital temporal Bicentenario, que no atiende a pacientes que requieren UCI sino a quienes tienen síntomas moderados, que están por volver a la casa. Estamos trabajando conjuntamente, en términos de colaboración".



¿Es decir es mejor habilitar camas de UCI en hospitales del Ministerio, que en el Bicentenario? "Por supuesto, pero eso no quiere decir que no vayamos a usar las camas de hospitalización del Bicentenario. Recordará que el principio le dije al Alcalde que ojalá nunca se utilice, pero luego reconocí e inclusive me excusé públicamente porque yo pensé que no íbamos a necesitarlas, cuando sí se han necesitado".



El Ministro de Salud también dijo que entiende la posición del Alcalde de Quito, pero que "la situación en Quito está controlada. Un asunto interesante es que un número similar de pacientes han ingresado en Quito y en Guayaquil a UCI, y la mortalidad en Quito es ocho veces menor a lo que se vivió allá. Esa es una gran noticia. Me refiero al inicio de lo que vivió Guayaquil, en marzo. Ahora ya no hay casi pacientes allá. Son etapas diferentes de diseminación del virus en las dos ciudades".



En una publicación, realizada el domingo pasado, se indicó que 29 de las 370 camas disponibles en el Bicentenario estaban utilizadas. El hospital temporal fue inaugurado el 15 de mayo y los primeros pacientes llegaron nueve días después.