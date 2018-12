Una teniente denuncia violación de oficial en fiesta de la Policía de Colombia

LEA TAMBIÉN

Una teniente de la Policía de Colombia denunció haber sido violada por uno de sus superiores, durante la fiesta de fin de año de la institución, el pasado viernes 23 de diciembre del 2018.

Según informó Canal 1, la uniformada dijo que un capitán del Departamento de Policía Cesar en la ciudad de Valledupar, norte de Colombia, abusó de ella tras la celebración, a la que habría sido invitada a través de un mensaje de WhatsApp.



La víctima dijo que la fiesta de los policías se inició a las 20:30 de ese viernes y concluyó en la madrugada del sábado. Luego, los uniformados decidieron trasladarse al casino de oficiales. "Me encontraba en compañía de dos coroneles y tres capitanes", contó.



Luego, la teniente narró que un capitán le quitó su teléfono celular y corrió con el dispositivo. Ella lo persiguió para que se lo entregue, y en ese momento fue agredida. En el relato de la joven, difundido por el Canal 1 de Colombia, la uniformada dijo: "el me tomó de la mano y me arrastró, me metió a una cama y empecé a forcejar con él, me corrió el vestido de baño y me empezó acceder".



La víctima avisó a sus superiores sobre la agresión, pero "ninguno toma una medida", aseguró el abogado de la oficial, Nixon Forero. "La teniente avisa a capitán, el capitán le informa al subcomandante y él al comandante, pero ninguno captura a esa persona en flagrancia", explica el representante de la uniformada.



El abogado mostró los resultados del examen de Medicina Legal que se le realizó a la víctima. Allí, se detalla que la oficial "tiene golpes, hematomas y lesiones en partes íntimas", aseguró Forero al medio de comunicación.



La denuncia se conoció por el medio y fue rápidamente difundida en redes sociales. En la plataforma de Twitter, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, escribió el domingo 23 de diciembre del 2018, un mensaje en donde ordenó a la fuerza del orden indagar sobre lo ocurrido.



"Al Director General de la Policía general Óscar Atehortúa y al Inspector de la institución Coronel Rodríguez, les pedimos investigar cuanto antes y actuar de inmediato: Inaceptable cualquier caso de acoso en esa institución", escribió la Segunda Mandataria colombiana.

La Policía de Colombia no se ha pronunciado sobre este caso, aunque el canal en donde se conoció la denuncia informó que la institución adelanta una investigación disciplinaria en contra del oficial.