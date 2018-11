Temas sensibles en la cita Ecuador- Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Temas de inversión, de propiedad intelectual y los juicios en los que están inmersas empresas estadounidenses son algunos ‘temas sensibles’ que Ecuador y EE.UU. discutirán en Washington en el Consejo de Comercio e Inversiones (TIC, por sus siglas en inglés).

La comitiva local viajará mañana (13 de noviembre del 2018) a ese país y estará encabezada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. La reunión del TIC, que se desarrollará el miércoles y jueves, es la primera en nueve años entre ambos países.



Por el sector público viajarán ocho funcionarios. Además de Campana, irán delegados de Cancillería, Ministerio de Agricultura, ProEcuador, Senescyt, entre otros. Esta última entidad es clave por el tema de propiedad intelectual, uno de los aspectos que inquieta a Washington, dijo Campana, aunque no dio más detalles.



Por el sector privado irán 22 delegados entre los que están directivos de las cámaras de Industrias y de Comercio de Quito y Guayaquil; del Comité Empresarial, de Corpei, de Fedexport, además de un representante del sector textil.



El miércoles la reunión se desarrollará entre los empresarios de ambas naciones. Por EE.UU. participarán integrantes del Americas Society and Council of the Americas (AS/COA), que visitaron el país en mayo de este año. “Es muy probable que los representantes del Departamento de Comercio Exterior, del Departamento de Estado y de la Cancillería estadounidense, acudan a este evento”, explicó Campana.



En cambio, el jueves, la cita será reservada entre representantes de los dos gobiernos.



Las autoridades prevén hacer un análisis de la relación comercial. También se analizarán los aspectos que puedan ser sensibles en términos difíciles. “Puede haber temas judicializados, inclusive, que tienen que seguir su proceso”.



Campana comentó que Ecuador presentará una posición firme de lograr un acuerdo comercial bilateral justo y equitativo para las partes.



Con un acuerdo, dijo, será inevitable tratar el tema de arbitraje internacional y juicios en los casos de controversias.



Para Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, se deben solucionar algunos ‘irritantes’ que podrían frenar la inversión y el comercio. Entre ellos, la propiedad intelectual, el impuesto a la salida de divisas (ISD), la aceptación de procesos de arbitraje, el caso Chevron, el juicio en contra de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme, etc.



Para Ecuador es clave fijar un cronograma y una agenda de trabajo periódico que incluya reuniones en EE.UU. y en el país para alcanzar un tratado.



Xavier Rosero, jefe técnico de Fedexpor, resaltó que un tema pendiente clave es renegociar el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), que fue denunciado el año pasado por el anterior Gobierno. Además, en el capítulo de inversiones que deberá tener el acuerdo comercial se reforzará lo establecido en el TBI.



El año pasado Ecuador recibió inversiones de EE.UU. por USD 35 millones. Se trata de un monto mínimo si se compara con otras economías de la región como Colombia, que recibió USD 2 100 millones.



Las inversiones de EE.UU. en el país están ampliamente diversificadas, aunque tienen más fuerza en las áreas de comercio, servicios para las empresas, agricultura y manufactura. Rosero aseguró que la posición geoestratégica y la infraestructura logística le dan un alto potencial a Ecuador.



Para David Lewis, vicepresidente de la consultora de comercio exterior Manchester Trade, EE.UU. busca seguridad jurídica para poder invertir en el país y considera que contar con un TBI es clave antes de iniciar cualquier negociación para un acuerdo.



En Washington hay otros temas que preocupan. La USTR (United States Trade Representative), en el capítulo sobre Ecuador de su informe Comentarios sobre Barreras al Comercio y las Exportaciones de EE.UU., del 17 de octubre pasado, señala que el Estado ecuatoriano otorga preferencias a las empresas estatales, por ejemplo, a la firma pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en la participación para las subastas públicas.



Ese tipo de “preferencias”, según el USTR, es un limitante para las inversiones de EE.UU.



Para Campana, hay una desinformación en el tema porque esa empresa provee servicios como otras instaladas en el país. “Ecuador da el mismo trato a la inversión extranjera como a la local”.

También resaltó que Ecuador es un país que considera a la atracción de inversiones como política de Estado. “Cualquier desinformación que haya, cualquier malestar que haya lo trataremos”, dijo.