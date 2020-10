TCE acepta a trámite recurso del movimiento Ahora en contra del binomio Arauz-Rabascall

LEA TAMBIÉN

La calificación del binomio de la Alianza Unión por la Esperanza (Unes), integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, podría dilatarse.

Este martes 6 de octubre del 2020 Michael Aulestia, representante legal del movimiento provincial Ahora, recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), anunciando que se aceptó a trámite un recurso subjetivo electoral, en contra de una resolución que adoptó la mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) la madrugada del 1 de octubre.



Con los votos de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero se otorgó 48 horas de plazo para que Unes subsane los requisitos y pueda solicitar la inscripción de su binomio.



En la resolución se recomendó negar la inscripción de la candidatura a la Presidencia de Andrés Arauz, porque la cédula ingresada para su calificación no correspondía a la suya. También se recomendó reemplazar la candidatura a la Vicepresidencia de Rafael Correa, por tener una sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho y no aceptar presencialmente su precandidatura, como lo establece el reglamento de Democracia Interna.



Aulestia argumenta que el CNE hizo una “errónea interpretación de la norma”, al permitir que Rabascall reemplace a Correa. La aceptación a trámite genera criterios divididos.



Según Aulestia, el CNE no podría continuar con el proceso de calificación del binomio de Unes, hasta que el TCE no resuelva el recurso. Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, cree que el recurso “no tendría efectos suspensivos” y que el CNE podría continuar con el trámite de la calificación. Aunque aclaró que todo dependen del artículo que se citó para solicitar la apelación.



En el auto de Admisión, el juez electoral Fernando Muñoz pidió al CNE que certifique el ámbito de acción del movimiento Ahora, pero no se habla de suspender el trámite de calificación. Aulestia explicó que Ahora es una organización provincial, afincada en Pichincha y asignada con la lista 65.



Además, Aulestia dijo que van a presentar un escrito al TCE, en relación al artículo 244 del Código de la Democracia, que a su criterio, no limita que organizaciones políticas de cualquier ámbito (nacional, provincial, cantonal o parroquial) puedan solicitar recursos subjetivos y apelar a un binomio de carácter nacional.



En esta parte, Aguinaga coincide, pues advierte que la norma no hace ninguna exclusión para presentar apelaciones. Asegura que el único requisito es que sea un sujeto político, es decir, algún movimiento o partido legalmente constituido en el CNE.



El movimiento Ahora citó el artículo 269 del Código de la Democracia, numeral dos, que faculta presentar recursos subjetivos electorales ante la “Aceptación o negativa de inscripción de candidatos, y aquellos casos de incumplimiento de principios y reglas de paridad e inclusión de jóvenes”.



El TCE tendrá 15 días para emitir un fallo de primera instancia. Además, esa sentencia puede ser apelada por cualquiera de las partes involucradas. Una vez cerrada la fase de inscripción de candidatos, el CNE tendrá hasta el 7 de enero del 2021 para presentar la lista final de candidatos que participarán en las elecciones generales.



La primera vuelta electoral está programada para el domingo 7 de febrero. De ser necesaria una segunda vuelta, esta se realizaría el 11 de abril.