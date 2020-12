TCE niega aclaración a sentencia contra Unes; corre plazo para que la causa vuelva al CNE

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó, por improcedente, un recurso de ampliación y aclaración a la sentencia con la que se aceptó parcialmente una impugnación en contra del binomio presidencial de la alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes), integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

El Tribunal emitió el fallo la tarde del jueves 3 pero el documento se hizo público este viernes 4 de noviembre del 2020. Carlos Arboleda y Wilson Freire pedían que se aclare si se declaró o no la nulidad del acta aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se negó una impugnación del Movimiento Ahora en contra del binomio de Unes, y que además, no admitió a trámite la objeción presentada por Arboleda y Freire en contra de la misma fórmula.



En la sentencia del TCE, emitida el domingo 29 de noviembre, se dispuso que el CNE, en un plazo de tres días, resuelva el recurso planteado por Arboleda y Freire, que en principio no fue admitido a trámite.



Los accionantes cuestionan la legalidad de la alianza Unes, conformada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social (FCS), argumentando que cuando el CNE calificó a la coalición, FCS había sido eliminado del registro de organizaciones políticas, por recomendación de la Contraloría.



Una vez que fue negado el recurso de ampliación y aclaración de la sentencia, se deberá esperar tres días desde la notificación a las partes para que el recurso regrese al CNE, para su resolución. Este plazo se cumpliría a partir del lunes 7 de diciembre.



Desde esa fecha, el CNE tendrá tres días para tramitar la objeción de Arboleda y Freire. Los accionantes anticiparon que si el Consejo Nacional Electoral negase la objeción, en la que se pide la revocatoria de la alianza Unes, nuevamente apelarán la resolución ante el TCE.



Si eso ocurre y si el TCE admite a trámite la apelación, volverían a correr otros 15 días de plazo para que haya un pronunciamiento. El 30 de octubre pasado el CNE ya calificó al binomio de Unes, pero la fórmula fue apelada tanto en el Tribunal como en el propio Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento, 15 binomios presidenciales están calificados en firme y aseguraron su presencia en los comicios generales del 7 de febrero del 2021.