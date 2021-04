TCE aceptó recurso de Unes y dispuso al CNE que verifique 1 534 actas de asambleístas nacionales

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó un recurso subjetivo ingresado por la alianza Unión por la Esperanza (Unes), relacionada a asambleístas nacionales. La noche de este jueves 22 de abril del 2021 se hizo pública una sentencia, en la que se dispone que el Consejo Nacional Electoral (CNE) verifique 1 534 actas de escrutinio presentadas por Santiago Díaz, procurador común de Unes.

La alianza 1-5 apeló una resolución del CNE, emitida el 15 de marzo pasado, en la que se aceptó parcialmente su impugnación. Ese día, el ente electoral aceptó la verificación de ocho actas que incurrían en las causales determinadas en el Código de la Democracia.



Según el fallo del TCE, el Consejo Nacional Electoral notificó a Unes con una resolución distinta a la aprobada. Además, se indica que hubo una “falta de motivación”, pues careció de una aclaración e individualización de las actas objeto del reclamo.



“El informe técnico establece que existen mil doscientas cuarenta y seis (1246) actas de escrutinio ‘para ser revisadas’; sin embargo, no aclara por qué llega a esa conclusión y cuáles son, cuando del listado presentado como prueba por el ahora recurrente se hace referencia a mil quinientas treinta y cuatro (1534) actas de escrutinio, existiendo una diferencia de doscientos ochenta y ocho (288) actas que no se las mencionan, no se efectúa un detalle de éstas y no se las individualiza por provincia, cantón, parroquia, junta receptora del voto, número de acta, zona, sexo, etc.”, reza el fallo.

El TCE declaró la nulidad de la resolución previa y dio tres días de plazo al CNE para que se realice “una nueva verificación” de las 1 534 actas de escrutinio presentadas por el procurador de Unes.



José Cabrera, consejero del CNE, explicó que el fallo no implica abrir todas esas urnas, sino que deben presentar un archivo digital en el que se detalle, acta por acta, por qué no se dio paso al reclamo planteado por Unes. Espera que puedan completar esa disposición hasta el domingo.



Por ahora el CNE no ha podido asignar los escaños de los 15 asambleístas nacionales y de los nueve legisladores provinciales de Manabí, ya que aún hay reclamos pendientes en el TCE. La nueva Asamblea Nacional debe iniciar funciones el próximo 14 de mayo.