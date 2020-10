TCE niega recurso contra binomio Arauz-Rabascall y sus candidaturas siguen en carrera electoral

LEA TAMBIÉN

El binomio del correísmo sigue en la lid electoral. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la noche de este domingo 18 de octubre del 2020 el recurso planteado por el movimiento Ahora, con el cual se buscaba impedir que Carlos Rabascall reemplazara al expresidente Rafael Correa como candidato vicepresidencial de Unión por la Esperanza (Unes), como compañero de fórmula del postulante presidencial Andrés Arauz.

La resolución fue adoptada por el Pleno del TCE, con tres votos a favor y dos en contra. Desde la entidad se informó que en este tipo de causas, el Tribunal -con cinco magistrados- emite sus sentencia en una única y definitiva instancia.



Con este dictamen, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede continuar con el proceso de calificación del binomio correísta, que busca participar en los comicios de febrero del 2021. Por lo pronto, su postulación continua en proceso.



La noche de este domingo, Andrés Arauz y Carlos Rabascall celebraron la sentencia como una victoria, presentes en las inmediaciones del TCE, acompañados por simpatizantes, bajo la lluvia, en el norte de Quito. En sus consignas coreaban que la calificación de sus candidaturas es inminente. Los seguidores de Unes fueron convocados a una concentración desde mitad de la tarde y cerraron el tránsito en la avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas.



El binomio de Unes tuvo un plazo para subsanar la copia de cédula de Arauz y reemplazar a Correa, quien al momento de la solicitud de inscripción ya fue sentenciado por cohecho. Además, no aceptó presencialmente su nominación a la precandidatura, requisito que lo establece el reglamento de Democracia Interna.



Por ahora, seis binomios presidenciales están inscritos en firme en el CNE para las elecciones del 7 de febrero del 2021. Otros seis fueron calificados, pero el TCE no ha certificado que no tengan apelaciones pendientes en su contra, para que su inscripción sea oficializada.