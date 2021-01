TCE rechaza recurso de Justicia Social para el Parlamento Andino y habla de ‘abuso del derecho’

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó el “recurso subjetivo” solicitado por el movimiento Justicia Social, que era la última carta que le quedaba en su pugna por tener candidatos para el Parlamento Andino.

La sentencia se difundió este sábado 30 de enero del 2021. La agrupación impugnó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que se negó su pedido de corrección, ante una resolución que les otorgó un día de plazo para inscribir su lista de candidatos al Parlamento Andino, acatando una sentencia previa del propio TCE. Sin embargo, el grupo argumentó que era muy poco tiempo para armar los expedientes de los aspirantes y cargarlos en el sistema.



En el fallo, el Pleno del TCE menciona que es su deber garantizar el mandato constitucional, especialmente cuando “operan estrategias que podrían constituir un abuso del derecho, que pretende un aprovechamiento injusto de una facultad, derecho, o situación especial, con fines distintos de los autorizados por el ordenamiento jurídico”.



Por este recurso de Justicia Social, los consejeros del CNE aseguraron que no han podido imprimir la papeleta del Parlamento Andino, cuando restan solo nueve días para las elecciones del 7 de febrero. La titular, Diana Atamaint, incluso dijo que había una intención de “biocotear” los comicios.



El TCE, haciendo referencia al “abuso del derecho”, menciona que se da cuando se actúa aparentemente dentro de la esfera lícita o ética, pero en realidad, “se sale de los límites impuestos por la justicia, la equidad, la ley y la razón”.



Pese a que se emitió la sentencia, hay que esperar tres días para que se ejecute. Incluso Justicia Social podría pedir una ampliación y aclaración de sentencia, pero ya no puede impugnarla.



Las autoridades del CNE analizan apelar a la causal de “fuerza mayor” para reprogramar la elección del Parlamento Andino, tomando en cuenta que ya se inició el envío de los paquetes electorales a las 24 delegaciones provinciales electorales.



Por ahora, el Pleno del CNE no ha aclarado cómo resolverán el tema. El 7 de febrero los ecuatorianos debían recibir, según la convocatoria a elecciones generales, cuatro papeletas: presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos.