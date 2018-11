Tanqueros reparten agua en la parroquia de Conocoto

LEA TAMBIÉN

Los habitantes de la parroquia de Conocoto, ubicada en el oriente de Quito, amaneció con incertidumbre la mañana de este lunes 26 de noviembre del 2018, por la falta de suministro de agua potable que afectó a los negocios y las familias del sector.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) informó que se suspendió el servicio debido a la rotura en la línea de conducción en el sistema Tesalia (Machachi), durante la madrugada. La falta del líquido afecta a las parroquias de Conocoto, Amaguaña, El Tingo y Guangopolo.



Entre los barrios que no tienen agua potable se encuentran Pucara Bajo, La Vaquería, Hacienda Santo Domingo, El Ejido, El Blanqueado, Malinda, Cooperativa González Suárez, La Victoria, Cuendina Grande, Cuendina Chico, San Luis, La Balvina, La Armenia, Cooperativa Mira Sierra, El Tingo, Urbanización San Gabriel, Rumiloma, Centro poblado de Guangopolo.



Tanqueros de agua se movilizaron en la parroquia de Conocoto para distribuir el líquido vital entre la población y los pequeños negocios. Rosario Pérez llenó un tanque de su restaurante, ubicado junto a la plaza central del parque.



"La gente del tanquero nos avisó que hubo problemas en las tuberías y que en reparar los daños se demorarán desde hoy hasta mañana tarde", explicó la mujer.



Lo mismo opinó Vinicio Pérez, dueño de otro restaurante. Contó que lavó los platos y vasos del local con el agua que le proporcionó el tanquero. También limpió los pisos y baños.



"La comida preparamos en mi casa, en eso no tenemos problemas", manifestó Pérez.



En los centros educativos de Conocoto se suspendieron las clases debido a la falta de agua. En la puerta de la Escuela de Educación Básica 'Amable Arauz' se colocó un comunicado:



"Por disposición del distrito de educación número 8 Los Chillos, se suspenden las clases en las jornadas vespertina y nocturna por falta de agua potable este día lunes 26 de noviembre del 2018".



La misma disposición se adoptó en la Unidad Educativa Abelardo Flores, ubicada en el centro de Conocoto.



De su parte, los padres de familia se quejaron de que no hubo agua.



Viviana Lugmaña, de 39 años, no pudo lavar la ropa. Sus hijos no se bañaron para irse a clases. "Ojalá que este problema se solucione lo más pronto posible".

Alexandra León, de 29, estaba preocupada. No tenía agua para lavar los platos ni la ropa. Espera recoger el líquido vital del tanquero para su hogar.