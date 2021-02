El Supremo salvadoreño ordena a Hacienda pagar millonaria deuda con alcaldías

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, realizar las gestiones para pagar la deuda de unos 289 millones de dólares que tiene con las 262 alcaldías del país desde junio de 2020, de acuerdo con una resolución dada a conocer este jueves 4 de febrero del 2021.

Los jueces constitucionales admitieron un recurso de amparo presentado por las autoridades del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) y emitieron el miércoles la referida orden como medida cautelar.



Los magistrados indicaron que el ministro Zelaya "deberá de llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos necesarios".



La legislación salvadoreña establece que Hacienda debe entregar a las alcaldías mensualmente el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que representa el 10 % de los ingresos corrientes del Gobierno.



Se desconoce si el Ministerio de Hacienda ha pagado el monto del Fodes de enero pasado, con lo que la deuda llegaría a 335 millones de dólares, según datos del Isdem.

Zelaya ha dicho que no ha entregado el fondo, cuya cuota mensual era 41,29 millones de dólares en 2020, por dar prioridad al pago de la deuda soberana y evitar caer en un impago por la baja de los ingresos a raíz de la pandemia de la covid-19.



El ministro se vio envuelto en una polémica recientemente al divulgarse un vídeo en el que supuestamente dice que el pago se realizará posiblemente después de las elecciones del 28 de febrero.



El presidente del Isdem y alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, criticó esta declaración en su cuenta de Twitter.



"Te lo repetiré una vez más: busca otra fuente de financiamiento para tu campaña, los fondos públicos le pertenecen al pueblo, no a tu partido corrupto. El Fodes se pagará, pero no es para campaña", le respondió Zelaya al alcalde de la oposición el pasado 10 de enero en la referida red social.



Para Muyshondt, quien dio a conocer la resolución, Hacienda "ha retenido de manera ilegal" el Fodes con "fines electoreros para perjudicar a las alcaldías del país".



Los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron a Zelaya explicar los "motivos financieros, técnicos y objetivos" del retraso.



Tras conocerse la resolución, el ministro de Hacienda publicó "lean bien" en Twitter, sin hacer referencia directa a la decisión del Supremo.



El impago de esta deuda generó la primera manifestación con cientos de personas que protestaron contra el Ejecutivo de Nayib Bukele en septiembre de 2020.



El fiscal general, Raúl Melara, dijo el 24 de septiembre pasado que la Fiscalía abrió una investigación por un aviso presentado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) relacionado con la negativa del Gobierno de entregar fondos a las alcaldías.