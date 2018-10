Tres supremacistas son arrestados por violencia en Charlottesville

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres integrantes de un grupo de supremacistas de California fueron arrestados por el FBI por supuestamente incitar a disturbios en mítines políticos de extrema derecha, incluyendo la letal marcha en Charlottesville, Virginia, el año pasado.

Robert Rundo, cofundador y líder del Movimiento Rise Above (RAM) , fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mientras que otros dos, Robert Boman y Tyler Laube, fueron detenidos el miércoles 24 de octubre de 2018 por la mañana, indicó la policía federal.



Un cuarto sospechoso, Aaron Eason, es aún buscado por las autoridades. “ A lo largo de 2017, los acusados y otros miembros del RAM viajaron a manifestaciones políticas, incluyendo una en Huntington Beach, California, el 25 de marzo de 2017; Berkeley, California, el 15 de abril de 2017; San Bernardino, California, el 20 de junio de 2017; y Charlottesville, Virginia, el 11 y 12 de agosto de 2017”, dice una declaración jurada.



“Los miembros del RAM atacaron violentamente y agredieron a los contramanifestantes en cada uno de estos eventos”. Según Los Angeles Times, Rundo fue condenado previamente por apuñalar a un miembro de una pandilla rival. En una requisa a su casa, la policía encontró un gran retrato de Adolf Hitler.



Otros cuatro miembros del mismo grupo fueron arrestados bajo cargos similares a principios de mes después de haber sido identificados en fotos y videos en la marcha 'Unite the Right' (Unir a la derecha) en agosto 2017 en Charlottesville.



La manifestación culminó con la muerte de una mujer y otras 19 personas heridas después de que un simpatizante neonazi atropellara a una multitud de contramanifestantes.



El presidente Donald Trump tardó 48 horas en responder solo para culpar a “ambas partes”, a pesar de la abrumadora evidencia de que los neonazis fueron la principal fuente de violencia.