Suizos aprueban prohibir el burka y ocultar el rostro en público; rechazaron una cédula de identidad electrónica

Los suizos aprobaron este domingo 7 de marzo del 2021 en referéndum, aunque por un mínimo margen, una ley que prohíbe que las mujeres utilicen en cualquier lugar público el velo integral o el burka, elementos de la vestimenta tradicional islámica.

La iniciativa presentada al pueblo fue denominada "Sí a la prohibición de esconder el rostro" y ha salido adelante con un 52 % de votos.



Su objetivo declarado era promover la igualdad, la libertad y, en particular, la seguridad, ya que los proponentes afirmaban que evitaría que mujeres sean obligadas a ocultar su rostro o que otros lo hagan con un propósito criminal o terrorista.



Su principal promotor fue el partido UDC, el más conservador del espectro político suizo, pero la nueva norma también recibió el apoyo de otros partidos de derecha.



Entre sus oponentes no solo figuraban partidos políticos, sino movimientos sociales como reconocidos colectivos feministas, que juzgaban que esta prohibición era "racista y sexista".



También el Gobierno y el Parlamento suizos estaban contra esta prohibición por considerar que se trata de un fenómeno marginal en Suiza, que podría tener efectos negativos en el turismo y, finalmente, no ayudaría realmente a las mujeres afectadas.



Suiza recibe cada año una clientela turística procedente de países árabes y de alto poder adquisitivo.



"Ninguna mujer puede aceptar caminar por la calle con una tela sobre el rostro que le impide respirar, mostrarse como persona y como mujer, y decirlo en voz alta no es ni sexista ni racista", declaró hoy al conocerse el resultado del referéndum la parlamentaria Jaqueline de Quattro, en declaraciones a la radio-televisión pública suiza RTS.



La ley aprobada en este referéndum también se aplicará a los participantes en manifestaciones y marchas, que no podrán ocultarse el rostro, lo que en ocasiones ocurre cuando grupos actúan de forma violenta y realizan destrozos en las calles.



Rechazo de una cédula identidad electrónica



Los votantes suizos rechazaron una propuesta del Gobierno para crear un certificado único de identidad electrónica que permitiría acceder a distintos servicios por internet, cuya emisión sería responsabilidad no del Estado, sino de empresas privadas.

​

Este fue el aspecto más criticado de la iniciativa durante la campaña electoral, que hoy concluyó con un "no" claro a la propuesta (64 % de votos).



Como en la mayoría de países, en Suiza todavía no existe un procedimiento de identificación para acceder a servicios en línea que esté regulado por una ley y reconocido por el Estado, lo que según el Gobierno se debería subsanar para que cada ciudadano pueda identificarse de manera simple y segura por internet.



Para ese fin, las autoridades (Ejecutivo y Parlamento) plantearon la creación de un e-ID (identificación electrónica), que según el planteamiento hubiese permitido facilitar la conexión a distintos sitios web para comprar o recibir un servicio, desde hacer un pago, obtener un documento oficial o abrir una cuenta bancaria.



Si bien la idea era que fueran compañías privadas las que emitieran esa identificación, correspondía al Estado transmitirles los datos necesarios para ello, con el consentimiento de cada persona.



Numerosas organizaciones civiles y todo el espectro político de izquierda se opusieron a la propuesta y uno de sus argumentos principales era que la emisión de documentos de identidad debe mantenerse como una responsabilidad exclusiva del Estado.



Asimismo, criticaban que cada vez que alguien utilizara su documento de identidad esto sería registrado de forma centralizada por una empresa privada, lo que podría dar lugar a abusos y a violaciones de la protección de datos.



Asociaciones de personas mayores estuvieron entre las que se opusieron a la cédula de identidad electrónica ya que temían que se les obligara a utilizarla.



La iniciativa no contenía el detalle de la forma que tendría el ID electrónico, con alternativas que iban desde un código QR (códigos de barra bidimensionales que llevan directamente a una página web) al método ordinario de contar con un usuario y su contraseña.