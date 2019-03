El suicidio de dos estudiantes abre la herida de la masacre de Parkland

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La comunidad de Parkland lidiaba este lunes, 25 de marzo del 2019 con los suicidios, con pocos días de diferencia, de dos estudiantes que sobrevivieron al tiroteo el año pasado en una escuela de esta ciudad del sur de Florida en el que fallecieron 17 personas.

Entretanto, un tercer suicidio encendió las alarmas este lunes 25 de marzo cuando se informó que el padre de una niña fallecida en el ataque en Sandy Hook, otra escuela, también se quitó la vida.



Jeremy Richman, de 49 años, perdió a su hija de seis en la masacre en Connecticut donde murieron 20 niños pequeños y seis adultos en 2012.



Ryan Petty, el padre de una joven víctima de Parkland, dijo que Richman había visitado a los dolientes de esta ciudad del sur de Florida hace apenas una semana.



“Estuvo aquí en Parkland la semana pasada, vino a reunirse con algunas de las familias aquí, a ayudar”, dijo Petty, cuya hija Alaina, de 14 años, murió en el ataque del 14 de febrero del año pasado.



“Es devastador saber que [Richman] estaba sufriendo”, añadió.



En Florida, el jefe de la división de manejo de emergencias urgió a los legisladores estatales a destinar más recursos para ayudar a los sobrevivientes de la masacre de Parkland, al norte de Miami.



“La salud mental es un asunto bipartidista”, dijo Jared Moskowitz en Twitter. “Ahora que estamos en sesiones, es el momento”.



Sydney Aiello, de 19 años, se quitó la vida la semana pasada tras padecer un año de “culpa de sobreviviente” -según dijo su madre a la prensa-, un fenómeno en el que la víctima se cuestiona por qué se salvó de la muerte.



Un segundo estudiante de la escuela Marjory Stoneman Douglas murió el sábado (23 de marzo del 2019) en lo que la policía llamó un “aparente suicidio”, aunque no se reveló la identidad del joven.



El domingo de noche, padres, estudiantes, funcionarios y maestros de las pequeñas comunidades de Parkland y la vecina Coral Springs se reunieron para discutir cómo mejorar el apoyo terapéutico para lidiar con el trauma que dejó uno de los peores tiroteos de la historia reciente de Estados Unidos.



“Es uno de los muchos encuentros con los expertos en salud mental de la ciudad y el condado para asegurarnos de que nuestros estudiantes, maestros y padres reciban la educación necesaria para prevenir el próximo suicidio”, dijo Max Schachter, padre de Alex, unos de los 17 fallecidos en el tiroteo de Parkland.



“Todos se están tomando esta crisis seriamente para salvar vidas”, escribió en Twitter.





Ataques masivos y suicidios



Petty, quien lanzó el año pasado la Walk Up Foundation (walkupfoundation.org) en Coral Springs para ayudar a prevenir el suicidio, dijo que existe una “alta correlación entre el suicidio y los ataques masivos, particularmente en escuelas”.



Por un lado, la gran mayoría de los atacantes masivos han pensado en poner fin a sus vidas. “Así que una de las maneras de identificar una potencial amenaza a una escuela es saber si un estudiante ha estado contemplando el suicidio”, dijo Petty, explicando que “este es uno de los indicadores”.



La correlación también es fuerte después de un ataque. “Tras estos eventos de múltiples muertes, hay trauma, dolor, ansiedad y depresión. Y este trauma, si no se maneja efectivamente, desafortunadamente puede conducir a los resultados trágicos que tenemos hoy”, añadió el activista por la seguridad escolar.



Los padres y maestros que asistieron a la reunión del domingo adoptaron el 'Protocolo de Columbia', una serie de preguntas que pueden ayudar a familiares y amigos a detectar si alguien corre riesgo de suicidio. Si las respuestas son positivas, se les recomienda llamar a la línea local de prevención del suicidio.



En Twitter, los dolientes popularizaron la fórmula '17+2', para referirse al número de víctimas fatales que, en total, ha dejado el ataque de Parkland.



“Dejen de decirnos que 'ya lo superaremos'. Uno no supera algo que nunca debería haber pasado”, escribió David Hogg, uno de los sobrevivientes que alcanzó mayor notoriedad nacional tras el tiroteo por su combate a la venta libre de armas.



“El trauma y la pérdida no se van simplemente. Uno tiene que aprender a vivir con ellos y buscar apoyo”, añadió el activista de 18 años.



Los suicidios prácticamente coincidieron con el primer aniversario el domingo de la 'Marcha por Nuestras Vidas', la protesta nacional contra las armas que congregó a cientos de miles de personas a Washington.



El superintendente de escuelas de Broward -el condado al que pertenece Parkland-, Robert Runcie, alentó a los supervivientes, amigos y familiares de las víctimas a visitar el 'Centro de Resiliencia', en un parque cercano a la escuela, donde hay médicos disponibles toda la tarde.