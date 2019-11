Hombre que cayó del techo de una casa en Pusuquí fue detenido como sospechoso de robo

LEA TAMBIÉN

Eran las 06:15 de este martes 19 de noviembre del 2019 cuando los moradores del barrio Pusuquí, de la parroquia Pomasqui, noroccidente de Quito, se percataron que un hombre aparentemente robaba una casa.

Al tratar de huir de los vecinos del sector que lo perseguían, el hombre subió al techo de una vivienda que no resistió su peso y cayó en su interior.



Algunos enseres de la propietaria del domicilio fueron afectados. Minutos antes de producirse la caída del sospechoso, el hombre habría intentado robar pertenencias a la mujer, según contó ella a los policías que acudieron al lugar.



Los moradores neutralizaron al sospechoso e impidieron que huya del sitio hasta que lleguen los uniformados para que realicen su detención.



Según informó la Policía, el detenido es Nelson David E., de 28 años, quien no tiene antecedentes penales. Fue trasladado ante las autoridades en la Unidad de Flagrancia para que procesen su caso.



Julio I., uno de los moradores que participó de la detención del hombre, comentó que en el barrio presumen que el detenido no opera solo sino que, aparentenente, habría estado acompañado por otras personas. Pide más control pues transitar también se ha vuelto complicado en Pusuquí, señaló.