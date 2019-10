El llamado a donar sangre se mantiene, en medio de manifestaciones

LEA TAMBIÉN

Esteban Chamorro fue el primero en llegar a un punto de donación de la Cruz Roja, en Quito. Llenó un formulario, pasó a una breve entrevista y le tomaron sus signos vitales. Luego, se acostó en una camilla y empezó la extracción de sangre. Mantener la donación, para transfusiones, que registró un déficit debido a las manifestaciones en contra de las medidas económicas anunciadas el martes 1 de octubre del 2019.

Cruz Roja Ecuatoriana mantiene el llamado a los ciudadanos, para que se acerquen a los puntos de donación ubicados en los diferentes sectores de la ciudad y del país. El objetivo es seguir con la provisión. Días atrás, por la poca llegada de donantes se decidió dotar de sangre solo en casos de emergencia.



Hoy, cerca de las 10:00 de este viernes 11 de octubre del 2019, se registró la llegada de unas 10 personas al punto de donación, ubicado en el interior del centro comercial Iñaquito, lugar al que acudió Esteban. El hombre de 41 años dona constantemente sangre. La última vez fue en junio. Lo hace porque su médico le dijo que mejora su salud; además dona para ayudar a quienes más lo necesitan. “Es importante apoyar a la gente que requiere de sangre”.



Una visión similar tiene Gabriela Jiménez, de 28 años. Ella acudió a donar porque en esta época hay mucha gente herida, por lo que espera aportar con algo. “Me motivé a venir porque soy ecuatoriana y para apoyar a todos sin distinciones”.



Ella se enteró vía redes sociales de la Cruz Roja, por lo que acudió al punto de este centro comercial del norte de Quito. A ella no se le complicó llegar a este punto, ya que vive por el sector de El Batán. “Es importante apoyar y aportar al país de esta forma”. Es la segunda vez que dona sangre.

A este espacio también llegaron Édgar Casanova y su esposa. Él es un donante frecuente. Hace dos meses donó, por lo que no pudo hacerlo en esta oportunidad. Sin embargo, convenció a su esposa para que done. La idea -dice- es aportar con un ‘granito de arena’. “Siempre la Cruz Roja necesita estar abastecida para entregar a la población que lo requiera”.



El proceso de extracción es sencillo y no dura más de 20 minutos. Para hacerlo la persona debe tener más de 17 años (con previa autorización de los padres) hasta los 65; estar en buen estado de salud; no tomar medicamentos; pesar más de 50 kilos (110 libras); tener un documento de identificación como cédula, pasaporte, carné estudiantil; no haberse sometido a cirugías, etc.



En el país hay 20 puntos de donación. En Pichincha, por ejemplo, están en los Centros Médicos Especializados Cruz Roja Ecuatoriana (calle Papallacta, entre 10 de Agosto y La Prensa); Hospital de los Valles (av. Interoceánica); Centro Comercial Iñaquito (avs. Amazonas y Naciones Unidas); y Hemocentro (Ulpiano Becerra y Geovanny Calles, Calderón).



En Guayaquil están en la Primero de Mayo 111 y Pedro Moncayo; en Tulcán, en la Junín y Olmedo; en Ibarra, en la calle Eugenio Espejo y Velasco; en Latacunga en la Amazonas y Hermanas Páez; y otras localidades de la Sierra, Costa y Amazonía.

Cruz Roja, también, informó que el número de atenciones realizadas producto de las manifestaciones llega a 362; la mayoría, en Pichincha y en Azuay.



La atención de ambulancias también se realiza. Cruz Roja recalcó que sus unidades no transportan armamento ni efectos militares, solo personal de ayuda humanitaria con sus herramientas de trabajo.