Continúa la búsqueda de sobrevivientes en Mozambique y Zimbabue una semana después de la llegada del ciclón

Una semana después de que el ciclón Idai tocara tierra en Mozambique y Zimbabue, los equipos de emergencia siguen buscando supervivientes, mientras la cifra oficial de muertos se acerca al medio millar, aunque se temen muchos más.

La lluvia dio una tregua este viernes 22 de marzo del 2019 en Mozambique, el país más afectado y donde Idai tocó tierra el jueves 14 de marzo del 2019 cerca de la ciudad de Beira, lo que permitió que se intensifiquen las labores de rescate y se reanuden servicios necesarios como la atención médica.



Decenas de organismos humanitarios han establecido su base en la ciudad de Beira, de medio millón de habitantes y una de las urbes más afectadas, y mantienen equipos desplegados en la zona.



En Beira, "la gente ha podido salir de sus casas, desplazarse y estar en lugares de tránsito donde ya tienen menor tipo de riesgos y de problemas", dijo desde Maputo la coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mozambique, Carina Perotti, que acaba de regresar de una misión de evaluación en la devastada ciudad.



Sin embargo, alertó Perotti, "mucha gente fuera de Beira en zonas más rurales, o no siendo rurales, han quedado totalmente bajo el agua".



"Cada día descubrimos que la destrucción que ha dejado el ciclón Idai es peor de lo que imaginábamos. Estamos muy preocupados por las comunidades remotas que están aisladas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra y no han recibido aún ayuda humanitaria", apuntaba en la misma dirección el jefe de la subdelegación de Beira del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Hicham Mandoudi.



MSF ha comenzado ya a proveer asistencia médica en Beira y a retomar algunas de las misiones que realizaba, como la atención a infectados por el VIH, el virus causante del sida.



Tras las inundaciones, la mayoría de los organismos médicos temen el surgimiento de enfermedades como el cólera o la malaria.



"Nos estamos preparando para ver la aparición de enfermedades que se transmiten por el agua, como la diarrea y el cólera", señaló este viernes 22 de marzo el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier.



Las previsiones también apuntan a un aumento de los casos de malaria y de enfermedades respiratorias.



Pero conseguir que todos vuelvan a sus casas y prevenir enfermedades, recalcó la médica argentina de MSF, "va a ser algo que puede llevar realmente meses y que va a demandar una respuesta grande en términos médicos y de recursos humanos".



En Mozambique, donde el paso de Idai se ha declarado emergencia nacional, los últimos datos cifran los fallecidos en 294, según los gobernadores de las dos provincias afectadas.



Además, hay 344 811 damnificados, más de 1 500 heridos y se ha rescatado ya a 89 177 personas, según datos emitidos este viernes por el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGC) de Mozambique.



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por su parte, calcula que la mitad de los afectados, tanto en Mozambique como en Zimbabue y Malaui, son niños.



"La escala y el alcance del sufrimiento y los daños es escalofriante. Centenares de miles de personas están afectadas de alguna forma", subrayó el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Elhadj As Sy, tras visitar la zona afectada.



En el vecino Zimbabue, donde avanzó Idai el viernes pasado, el número de muertos contabilizados es de 139, de acuerdo con las últimas cifras facilitadas este jueves por el Gobierno, pero la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) habló hoy de 259 fallecidos y centenares de heridos.



Son cifras aún provisionales, pues se espera que aumenten, ya que hay localidades aún inaccesibles.



Entre las personas que aún están desaparecidas (189, según el Gobierno) hay 30 niños de tres escuelas del distrito de Chimanimani (este del país), sobre todo de un colegio de Ngangu, un pueblo que ha quedado en gran parte sepultado por los corrimientos de tierras.

Destrucción en Mozambique y Zimbabue La Mission Aviation Fellowship (Misión de Aviación) comparte la fotografía de las inundaciones en el área de Beira, tras el ciclón Idai que golpeó a Mozambique la noche del 14 de marzo del 2019. Foto: AFP El ciclón Idai provocó inundaciones en Mozambique y Zumbabue. En la fotografía, decenas de personas llevan ataúdes para despedirse de sus seres queridos. El fenómeno dejó cerca de 1 000 víctimas la noche del 14 de marzo del 2019. Foto: AFP Los residentes se protegían tras el paso del ciclón Idai en Beira, Mozambique, el domingo17 de marzo del 2019. Foto: AFP El ejército de Zimbabue rescata a los estudiantes de la escuela St Charles Luanga en en el cruce Skyline, tras el violento ciclón del 14 de marzo del 2019. Foto: AFP Miembros de familia de un menor de edad con extremidades fracturadas se abrazan en el hospital del distrito rural de Chimanimani, tras la catástrofe que azotó a Mozambique y Zimbabue en la noche del 17 de marzo del 2019. Foto: AFP ver en pantalla completa



Otra escuela en una localidad del mismo distrito publicó este viernes su propia lista de desaparecidos, al dar los nombres de 39 niños y cuatro miembros de la plantilla del colegio.



La oficina de la ONU de Zimbabue señaló hoy que 16.000 hogares fueron arrasados por Idai en los cuatro distritos más afectados, entre los que se incluye Chipinge, el cual acoge un campo de refugiados que ha quedado destruido en gran parte.



"Doy gracias a Dios que estoy viva, pero mi corazón está roto porque he perdido a todos mis hijos. Todas mis pertenencias se han perdido", lamentó Chipo Dhliwayo, una mujer zimbabuense de 30 años, al periódico 'NewsDay'.



Antes de formarse, en el canal que separa Mozambique de Madagascar, Idai era una tormenta tropical que causó graves inundaciones en Mozambique y Malaui, país en el que han muerto 56 personas.



El Comité Internacional de la Cruz Roja informó hoy de que ha habilitado una plataforma digital para ayudar a las familias a buscar a parientes desaparecidos en los tres países golpeados por Idai.