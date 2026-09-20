Sismo se registra cerca de Machachi, en Pichincha

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un sismo se sumó esta tarde a la actividad sísmica que Ecuador viene registrando en los últimos días. Esta vez, el epicentro se ubicó en la Sierra centro-norte del país.

Un sismo cerca de Machachi

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) reportó un sismo ocurrido este domingo 20 de septiembre de 2026, a las 14:41. El evento, identificado como igepn2026smeu, ya fue revisado por la institución.

Según el reporte, el sismo tuvo una magnitud de 2.8 MLv y una profundidad de 8.0 kilómetros. Se localizó a 17,61 kilómetros de Machachi, en la provincia de Pichincha, en las coordenadas 0,572° sur y 78,426° oeste.

El Instituto Geofísico invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento, a través de su plataforma en línea habilitada para ese fin.

[REVISADO]

Evento: igepn2026smeu

Ocurrido: 2026-09-20 14:41:58

Mag.: 2.8MLv

Prof.: 8.0 km

Lat.: 0.572° S

Long.: 78.426° W

Localizado: a 17.61 km de Machachi, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/08IBOaa3NL pic.twitter.com/8YXBCHO7jD — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 20, 2026

Una semana con actividad sísmica constante

Este evento se suma a una serie de sismos registrados en el país durante los últimos días. Apenas un día antes, la noche del sábado 19 de septiembre, el Instituto Geofísico reportó un sismo de magnitud 3.4 MLv, a 18,37 kilómetros de Rocafuerte, en la provincia de Manabí, con una profundidad de 19.0 kilómetros.

Ese mismo sábado, en horas de la madrugada, se registraron dos sismos en la frontera entre Ecuador y Perú, cerca de Loreto: uno de magnitud 5.5, con una profundidad de 27 kilómetros, y otro de magnitud 4.5, a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la región Amazonas peruana.

La actividad sísmica también se registró en días previos: el 17 de septiembre, un sismo de magnitud 3.9 en Santa Elena; el 16 de septiembre, uno de 3.4 en Pastaza; y el 15 de septiembre, uno de 3.9 en Morona Santiago.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio ecuatoriano y actualiza magnitud, profundidad y ubicación de los eventos conforme avanza el análisis técnico.

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