Empresas públicas deben reducir 10% de su nómina

Un 10% de servidores de las empresas públicas serán desvinculados de sus cargos hasta finales de este mes.

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) remitió el miércoles pasado un oficio a 21 empresas públicas, donde se dispone el ajuste a la nómina de talento humano.



El documento detalla que la decisión se toma en el marco de la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 135 del 1 de septiembre del 2017, con el cual se ha venido cumpliendo con las disposiciones del Gobierno central, con la finalidad de optimizar y reducir el gasto público. Otro argumento de la medida es la situación económica del país.



La medida es de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas estatales, aunque aún no se ha detallado cómo operará dentro de cada empresa.



De acuerdo con información de la Emco, las firmas bajo su coordinación reportan 39 100 trabajadores.



La empresa coordinadora ofreció enviar ayer un boletín para ampliar el alcance de la medida, pero no se recibió esa información hasta el cierre de esta edición (18:00).

Este Diario contabilizó 32 206 servidores públicos en la nómina de 19 empresas estatales. La información tiene corte a diciembre pasado. Astinave no tiene datos disponibles en su web y Enfarma está en proceso de liquidación.



El mayor peso en cuanto a personal está en la estatal Petroamazonas con 7293 trabajadores . La petrolera está a cargo de la producción de crudo. Los principales proyectos que desarrolla la firma este momento son el bloque 43 del ITT, la perforación de nuevos pozos y la optimización de la extracción de crudo.

​



La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ocupa el segundo lugar por número de servidores. El Gobierno anunció que se buscará un ‘socio estratégico’, para optimizar su funcionamiento.



Otras firmas donde se busca delegar la administración son las del sector eléctrico. Por ambas operaciones, el Gobierno calcula que podría recibir unos USD 24 000 millones.



La tercera con mayor personal es la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) y la cuarta es Petroecuador.



Entre las entidades que tienen menos cantidad de trabajadores están la Empresa Pública Cementera, Casa Para Todos, Nacional Minera y Centro de Alto Rendimiento.



Hasta el 20 de febrero del 2019, cada compañía estatal deberá remitir el Plan de Optimización, donde se vea reflejada la reducción en la nómina, tomando como referencia el mes de diciembre 2018, cita el oficio.

Hace unos meses, la Emco explicó que para ejecutar la optimización de las entidades de la Función Ejecutiva, se debía hacer un análisis de la situación financiera, económica y laboral de cada empresa.



Además, “considerar su particularidad en el giro del negocio, con el objetivo de realizar un proceso ordenado y sistematizado que nos lleve a una culminación exitosa”.



Hasta noviembre pasado, las empresas públicas en general registraron un superávit de USD 1 092,2 millones.



Según información del Banco Central del Ecuador (BCE), todas las empresas estatales reportaron ingresos por USD 5 592,5 millones.



Tras el anuncio de desvinculación de los servidores públicos, los gerentes generales de cada empresa serán los responsables de garantizar que se realice de manera organizada, sin afectar los procesos internos y el normal funcionamiento, dispuso la Emco.



Además, se establece que la administración de las firmas será “responsable de asegurar que los derechos laborales de los servidores públicos sean respetados y garantizados en todo momento”.



En abril del año pasado, el Gobierno ya anunció medidas para la optimización del gasto en este sector. Las autoridades dispusieron la fusión de Petroecuador y Petroamazonas; así como de Ferrocarriles del Ecuador y el Centro de Entrenamiento.



En aquella ocasión, el Gobierno indicó que tras el proceso de reestructuración, Emco quedará eliminada.