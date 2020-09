178 servicios digitales en Ecuador deberán pagar IVA; recaudación inicia el 16 de septiembre de 2020

LEA TAMBIÉN

El Servicio de Rentas Internas (SRI) aplicará el impuesto al valor agregado a 178 servicios digitales que se consumen en el país. La recaudación del tributo arrancará el próximo 16 de septiembre.

El detalle de estos servicios consta en el catastro final que publicó la entidad tributaria en su página electrónica, ayer.



El listado detalla también a 198 plataformas digitales con más de una denominación.



Esto ocurre porque un mismo prestador puede registrarse de varias maneras en los estados de cuenta de los clientes bancarios, quienes pagan estos servicios a través de tarjetas de créditos. Por esta razón, el catastro contiene un listado de 411 denominaciones.



El IVA que rige para la importación de servicios digitales se incorporó en la Ley de Simplificación Tributaria, vigente desde enero de este año. La norma dio un plazo de seis meses (en días laborables) para la aplicación de la medida.



El listado publicado por el SRI detalla programas de antivirus y aplicaciones para la descarga de imágenes, de televisión ‘streaming’, de eventos deportivos, de música y de juegos de video. Entre las marcas están Netflix, Amazon Video, Spotify, Coursera, Kindle y OpenEnglish.



En el listado también aparecen aplicaciones de juegos de azar o de servicios de publicad, por ejemplo, aquellos prestados por Tinder o Facebook.



En todos los casos, el IVA será pagado por el consumidor final. Así, por ejemplo, si tiene un plan de Spotify por USD 5,99 al mes, el valor subirá a USD 6,71 incluido el IVA.



Esto aplica casi a los servicios, excepto a 35 de ellos en los cuales el valor del tributo se cobrará solo sobre la comisión.



Entre estos últimos están ‘apps’ como las de delivery para la entrega de comida, reserva de viajes o de alojamiento como Ubereats, Airbnb, Expedia, Booking o Despegar.



Javier Bustos, abogado tributario explica que, por ejemplo, si una persona contrata los servicios para mover mercancía o reservar una habitación, no se grava al valor total, sino a la comisión. Es decir, al porcentaje que recibe la empresa por la prestación del servicio.

​

Si no es posible determinar el valor de la comisión se establecerá que ella equivale al 10% del valor de factura. Sobre ese porcentaje se calcula el IVA.



El tributo es solo a la comisión porque el arrendamiento o el transporte son servicios que están gravados con tarifa cero de IVA en el país.



Este impuesto se cobra en el momento del pago, mediante tarjeta de crédito o débito. Esto quedará reflejado en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito o débito cuando el agente de retención sea una institución del sistema financiero, añadió Bustos.



La normativa que implementará el SRI busca gravar con el IVA únicamente a la importación de servicios, ya que las aplicaciones radicadas en el país ya pagan impuestos.



Por ejemplo, algunas firmas de delivery radicadas en Ecuador informaron a sus clientes que sus tarifas no cambiarán con la medida tributaria.



Rappi y Glovo explicaron que su plataforma ya contemplaba, desde antes, el cobro del 12% por el servicio.



“Los clientes de la plataforma seguirán pagando el mismo precio que en restaurantes, supermercados y tiendas”, detalló la empresa.



En cambio, aplicaciones como Netflix, que son internacionales, ya advirtieron a sus clientes que desde el 16 de septiembre se verá reflejado un aumento en su factura debido al cobro del impuesto. Por ejemplo, el plan básico de esta aplicación pasaría de USD 7,99 a 8,95. Mientras que el plan estándar subiría a USD 12,31, explicó la compañía en un comunicado de prensa difundido el mes pasado.



Dentro del listado emitido por el SRI se detalló que servicios de suministro de dominios de páginas web, servidores (hosting), computación en la Nube (cloud computing) se les aplicará tarifa 0% de IVA.



Entre los proveedores que ofrecen estos servicios están Dropbox y Cloud Linux.

​

La exención de estos últimos servicios busca proteger la producción de software local.



El SRI indicó que, en adelante, el listado se actualizará de manera trimestral.

La siguiente publicación con el detalle de los servicios gravados con IVA está prevista para el próximo 15 de enero.



Con esta medida, el SRI prevé recaudar USD 5 millones hasta finales del año y USD 21,16 millones a partir del 2021. Esos recursos son claves en momentos en que el cobro de impuesto ha caído.



Entre enero y agosto últimos ingresaron USD 8 900 millones en tributos. La cifra representa una caída del 18% respecto de igual periodo del año pasado. En total, el SRI dejó de aportar al fisco USD 1 800 millones en este año, debido a los efectos económicos de la pandemia por el covid-19.



A continuación encuentre el listado de plataformas: