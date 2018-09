Sepultan 21 cuerpos que almacenaron en un tráiler en México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un total de 21 cuerpos no identificados de los 444 cadáveres que estuvieron en dos cajas de tráiler con refrigeración, caso que desató indignación en México, han sido ya sepultados, informó este lunes 24 de septiembre de 2018 la fiscalía del estado de Jalisco.



Cada uno de los cuerpos inhumados cuentan con su perfil genético, dactilar, odontológico, fotográfico y datos sobre las circunstancias en que fue hallado el cadáver. “Hasta el momento fueron 21 cuerpos los que se inhumaron. Todos se cotejan, no podemos hacer una inhumación si no tenemos su expediente completo”, informó a la prensa la encargada la fiscalía, Marisela Gómez Cobos.



El gobierno estatal gestionó 900 espacios en los cementerios de Guadalajara y El Salto para enterrar los cuerpos no reclamados.



El escándalo estalló días atrás cuando uno de los camiones frigoríficos circuló por barrios empobrecidos de Guadalajara, la segunda ciudad de país. Los responsables de su cuidado pretendieron estacionarlo, generando protestas de sus residentes debido al hedor, las moscas y el riesgo para la salud pública.



En medio de la polémica, las autoridades reconocieron que eran dos camiones con 444 cadáveres, si bien el otro vehículo no fue movilizado.

El escándalo condujo al despido del jefe del instituto forense y del fiscal estatal, mientras que el gobierno se comprometió a construir un espacio para los cuerpos.



El servicio forense de Jalisco se encuentra desbordado de cuerpos no identificados en momentos en que la violencia ligada al narcotráfico se recrudece en distintas localidades.



La fiscalía de Jalisco y policías federales realizaron pruebas de ADN a familiares de desaparecidos en todo el país para determinar si alguno de esos cuerpos corresponde a la persona que buscan y serán ingresados en una base de datos nacional.



El sábado 22 de septiembre de 2018 llegaron hasta Guadalajara colectivos que buscan a personas desaparecidas de todo México para manifestarse tras el polémico hallazgo. “Nuestra función va a ser de observadores. Si no trabajan bien, no hacen las cosas bien, vamos nosotros a interpelar” dijo Esperanza Chávez, del colectivo Por Amos Ellxs.



Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas, se han registrado más de 200 000 muertes violentas, según cifras oficiales, que no determinan cuántos casos estarían relacionados con la criminalidad.