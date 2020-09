Matriculación vehicular en Quito se realizará en línea desde el 14 de septiembre del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El lunes 14 de septiembre del 2020 se reanudará la matriculación vehicular en Quito. Así lo anunció Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el jueves 3 de septiembre de 2020.

En una entrevista para la Radio de la Asamblea Nacional, Aguirre mencionó que este trámite se lo realizará en línea. El funcionario recordó que el próximo 12 de septiembre termina el estado de excepción y con esto se reanudan las actividades normales para la matrícula de vehículos.



Actualmente, la AMT trabaja en mejoras para habilitar el servicio en su página web. Hasta el sábado 5 de septiembre se prevé terminar con esa tarea.



Aguirre recalcó que con el fin del estado de excepción se reanuda el proceso para el cobro de las multas por el no pago de los meses anteriores. La recomendación, dijo, es que se cancele esos valores durante estos días.

En la página web www.amt.gob.ec habrá un formulario para llenar. Después de imprimirlo se puede cancelar los valores por concepto de matrícula mediante transferencia en una entidad bancaria.



Con esa medida se busca evitar las aglomeraciones en los centros de matriculación. Sin embrago, un trámite que se mantendrá de forma presencial es el traspaso de dominio. La razón es que no hay otra manera de tomar las improntas que no sea en los centros de la AMT.



Respecto a la Revisión Técnica Vehicular (RTV), Aguirre señaló que no existe “la capacidad física, humana ni sanitaria” para atender a los vehículos del transporte público y comercial.



El 28 de julio pasado, el Concejo Metropolitano aprobó la Ordenanza para suspender durante el 2020 la RTV para vehículos particulares. La misma normativa establece que los automotores de transporte comercial y público deberán pasarla al menos una vez este año.

Sin embargo, esa misma Ordenanza invoca a la Ley Humanitaria. Aguirre señaló que en esa ley aprobada por la Asamblea Nacional se señala que la RTV y matriculación se reanudarán siempre y cuando existan las condiciones necesarias.



El pedido de la AMT a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fue que exista una recalendarización para que en el 2021 todos los vehículos particulares y de transporte comercial y público ingresen a la revisión técnica vehicular.