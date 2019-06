Una definición sobre matrimonio igualitario se espera este 4 de junio del 2019 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Buenos días jueces y juezas de la @CorteConstEcu. Hoy salió el sol en Quito y es un gran día para aprobar el #MatrimonioIgualitarioEC”, escribió la mañana de este martes 4 de junio del 2019, Pamela Troya, en su cuenta de Twitter.

Aunque la Corte Constitucional no decidirá directamente. La sentencia que anuncie podría poner un antes y un después en cuanto a derechos de la población Lgbti (Lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexo) en Ecuador.



Este capítulo que podría ser parte de la historia, hoy en la Corte Constitucional, empezó el 7 de mayo del 2018, cuando Efraín Soria y Javier Benalcázar fueron al Registro Civil, para casarse. La entidad no aceptó su pedido, como esperaban. Entonces demandaron ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Y esa Corte preguntó a la CC si la Opinión Consultiva CC-24/17 de la Corte IDH, que establece derechos más favorables para la población Glbti, como la opción de contraer matrimonio a personas del mismo sexo, puede aplicarse en Ecuador. Esto sin reformas a la Constitución o a la Ley Orgánica de Identidad y Datos Civiles y Código Civil.



Por ello, el 29 de marzo, en audiencia, dirigida por el juez sustanciador Ramiro Ávila, escucharon argumentos a favor y en contra. La Corte Constitucional (CC) tenía 45 días para pronunciarse y responder a la Corte de Justicia. Ese plazo se cumplió la primera semana de mayo, pero los activistas por los derechos Lgbti están pendientes. Se han convocado para este 4 de junio, en las afueras del edificio en donde funciona el organismo, en la 12 de Octubre, en Quito.



La abogada y catedrática de la UIDE y líder del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, esta mañana escribió en su cuenta de Twitter que se encuentra muy emocionada porque quizá hoy se apruebe el #MatrimonioIgualitarioEC en Ecuador. “Seremos una sociedad más justa y menos atrasada, pero sobretodo, más empática y humana. Y si no pasa, seguiremos apoyándoles, porque los derechos humanos son asunto de todos”.

Muy emocionada porque hoy quizás se apruebe el #MatrimonioIgualitarioEC en Ecuador.

Seremos una sociedad más justa y menos atrasada,pero sobre todo, más empática y humana.

Y si no pasa, seguiremos apoyándoles, porque los derechos humanos son asunto de todos.

❤️💜💙💚💛 pic.twitter.com/BR23B1hVy1 — Lolo Miño 💚💜🌈 (@LoloMino) 4 de junio de 2019



No solo abogados, también académicos, como Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior (Senescyt), se han pronunciado esta mañana. Así escribió en Twitter: “Nadie está obligado a casarse, pero si alguien quiere hacerlo, debería tener la opción de escoger su pareja independientemente de lo que piensen los demás #MatrimonioIgualitarioEC”.

Nadie está obligado a casarse, pero si alguien quiere hacerlo, debería tener la opción de escoger su pareja independientemente de lo que piensen los demás #MatrimonioIgualitarioEC: una cuestión de derechos según la @CIDH https://t.co/eQJBowxBq7 — Adrian Bonilla (@xadrianbonilla) 4 de junio de 2019



Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, escribió también en esa red social que este 4 de junio se inicia el debate sobre el matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Para él, los argumentos son tan importantes como el sentido del fallo. Por lo que espera que al final se cuente con una resolución que permita el acceso igualitario a los mismos derechos.



María Paula Granda, joven activista que defiende derechos de mujeres, se pronunció señalando que están vigilantes de que la Corte Constitucional haga justicia y que desde hoy el matrimonio igualitario sea posible. Más allá del amor y compromiso, dijo, el contrato de matrimonio brinda seguridad jurídica a quienes deciden entrar en él. “Es un derecho y debe ser para todos”.



Pero no todos han aprovechado las redes sociales para mostrar su apoyo al matrimonio igualitario. Amparo Medina escribió, también esta mañana, en Twitter, que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un bien protegido y cuidado. Le dijo a la Corte Constitucional que “con que respeten la Constitución de nuestro país ya han cumplido la voluntad del pueblo”. Y usó el hashtag #MatrimonioHombreMujer.

El matrimonio entre un hombre y una mujer es un bien para la sociedad que debe ser protegido y cuidado. @CorteConstEcu con que respeten la Constitución de nuestro país ya han cumplido con la voluntad del pueblo#MatrimonioHombreMujer pic.twitter.com/gbC78WmkMk — Amparo Medina (@Amparo_Medina) 4 de junio de 2019



En ese sentido se alinea la Coordinadora Nacional de Movimientos Vida y Familia, que envió un comunicado a los medios, firmado por Medina y Carlos Arsenio Larco. Resaltaron que “la Constitución de la República, aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano estableció al matrimonio como una prerrogativa y derecho constitucionalmente reservado para una pareja hombre/mujer, pues esto respeta uno de los fundamentos esenciales del núcleo de formación de la sociedad ecuatoriana y la estructura de valores de la casi totalidad de ecuatorianos”.



Sin embargo, para abogados del país como María Dolores Miño, en Ecuador “no solo que pueden, deben aplicarse los criterios esgrimidos en la Opinión Consultiva 24-17. Un Estado que es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se obliga no solo a aplicar el texto literal de la Convención sino además debe hacerlo en el sentido que éstos han sido interpretados por la Corte IDH. Este es el principio de control convencional, que el tribunal interamericano estableció hace años”.



Pamela Troya empezó con su pareja Gabriela Correa la lucha por el matrimonio igualitario en Ecuador, en el 2013. Se presentaron en el Registro Civil y ante la negativa que recibieron, acudieron a otras instancias. Luego colocaron una acción de protección, que fue negada en primera y segunda instancias.



En junio del 2014 colocaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Esta fue admitida a trámite en diciembre de ese año y desde entonces no han tenido ninguna respuesta. Pamela Troya estará, junto con otros activistas, frente al organismo. Espera que su lucha, como la de Fundación Pakta, que auspicia a Efraín Soria y Javier Benalcázar y a otras siete parejas, les permita tener iguales derechos.