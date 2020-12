Empieza la semana de Navidad con limitaciones por el covid-19 en algunos países

Italia impuso desde este lunes 21 de diciembre del 2020 limitaciones a los viajes entre regiones, con algunas excepciones, una medida destinada a frenar la propagación del coronavirus y con la que el país empieza a prepararse para el confinamiento navideño de esta semana. En Portugal, se impuso un toque de queda para los días festivos, pues el país no logra controlar la curva de fallecidos por la pandemia.

Los dos países han planteado estrictas medidas durante la Navidad debido al incremento de casos de covid-19. Algo similar sucede en Reino Unido, donde se detectó a inicios de la semana pasada una nueva cepa del coronavirus que obligó a imponer restricciones más severas.



Así está la situación en estos países:

Italia

El Gobierno italiano ha llevado a cabo "el sacrificio" de limitar la movilidad durante esta semana en la que dará inicio la apreciada Navidad y las primeras restricciones, las más leves, entran en vigor ya desde este lunes 21 de diciembre.



Desde hoy queda prohibido cualquier viaje entre regiones del país, así como desde o hacia las provincias autónomas de Bolzano y Trento (norte), si no es por motivos de estricta necesidad, laborales o para regresar al lugar de residencia.



Tampoco se permite cambiar de región para alcanzar segundas casas.



De este modo los italianos emprendieron el viaje de regreso a sus casas ya desde el pasado fin de semana, el último de posibilidad legal de hacerlo, sobre todo desde el industrializado norte hacia el sur.



Por ello en estos días ha sido prácticamente imposible encontrar un billete de tren disponible y los pocos que quedaban era a precios elevados.



La fecha límite para volver al hogar es el miércoles 23 de diciembre , pues al día siguiente, el 24 de diciembre, Nochebuena, el país quedará confinado durante todo lo que queda de semana, hasta el domingo.



El Gobierno ha ordenado el cerrojazo de los días grandes de Navidad y sus vísperas. Así, el 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre y el 1, 2, 3, 5 y 6 de enero no se podrá salir de casa salvo por comprobadas necesidades de trabajo, urgencia o salud y quedarán prohibidos los desplazamientos entre las distintas regiones.



No obstante habrá una excepción a estas reglas: en los días de cierres se permitirán las visitas familiares, pero solo si se desplazan máximo dos personas dentro del mismo municipio, además de hijos menores de 14 años, que no se contabilizan.



El resto de días (solo el 28, 29 y 30 de diciembre y el 4 de enero), las restricciones serán menos severas: los italianos podrán circular dentro de su ciudad y en caso de vivir en un pueblo de menos de 5 000 habitantes podrán salir de él en un radio de 30 kilómetros, aunque sin la opción de visitar capitales de provincia.



En cualquier caso, hasta el día de la Epifanía, el 6 de enero, seguirá vigente el toque de queda en todo el país, que empieza a las 22:00 locales y concluye a las 05:00 horas.



Con todas estas medidas, entre otras, Italia trata de mantener a raya al virus, dado que sigue registrando niveles elevados de contagio a pesar de las limitaciones decretadas a principio de mes.



El último boletín del Ministerio de Sanidad, del domingo, cifra en 15 104 las personas infectadas en las últimas 24 horas, mientras que 352 perdieron la vida, lo que aumenta a 68 799 el balance de víctimas mortales desde el pasado febrero.



Por otro lado preocupa también la nueva variante del virus localizada en Reino Unido, una cepa que ya ha llegado a Italia.



Las autoridades sanitarias de Italia confirmaron en la noche del domingo el caso de un sujeto contagiado con la misma mutación de coronavirus detectada en Reino Unido.



El paciente y su pareja habían llegado a Italia "en los últimos días" con un vuelo aterrizado en el aeropuerto romano de Fiumicino y han sido puestos en aislamiento. Los medios informan de que se trata de una mujer y que presenta una "fuerte carga viral".



En cualquier caso Italia ha suspendido hasta el 6 de enero todos los vuelos procedentes de Reino Unido y prohíbe la entrada a todas aquellas personas que hayan pasado por ese país en las últimas dos semanas.

Los que ya estén en territorio nacional deben realizarse la prueba cuanto antes.



Portugal encara la semana de Navidad sin controlar la curva de fallecidos



La curva de contagios alcanzó su pico máximo en Portugal durante la segunda semana de noviembre y desciende de forma muy lenta. Foto: EFE

Portugal no ha logrado doblegar la curva de fallecidos en la semana de las fiestas de Navidad, con un mes de diciembre en el que los decesos han oscilado entre los 70 y los 90 muertos, mientras que los contagios diarios descienden de forma muy leve.



En total, Portugal ha contabilizado desde el inicio de la pandemia 6 134 muertes, de las que 71 fueron registrados en el día de ayer (domingo 20 de diciembre del 2020).



La curva de contagios, que alcanzó su pico máximo de la segunda ola el 19 de noviembre con casi 7 000 infectados en un día, desciende de forma muy lenta y en las últimas horas fueron notificados 3 334 nuevos positivos, una tendencia similar a la de los últimos días.



La zona más afectada sigue siendo el norte de Portugal, que ha contabilizado el 51 % de los positivos y el 47 % de los fallecidos desde el inicio de la pandemia.



Los casos activos siguen siendo una de las preocupaciones de las autoridades sanitarias, ya que ayer volvieron a incrementarse en 844 pacientes hasta los 70 754, del total de 374 121 personas que se han contagiado en Portugal desde marzo.



A tres días de la Nochebuena, el número de ingresados en los hospitales se incrementó en las últimas horas en 54 personas, hasta los 3 027, de los que 483 se encuentran en cuidados intensivos (dos menos en las últimas veinticuatro horas).



Hasta el próximo 7 de enero Portugal permanecerá en estado de emergencia (nivel máximo de alerta en el país) con toques de queda que obligan a permanecer en casa a partir de las 13:00, los festivos. y desde las 23 horas los días de diario.



Para Nochebuena y Navidad, las medidas se han suavizado con el fin de que las personas puedan viajar entre las comarcas portuguesas y visitar a sus familiares directos.



Sin embargo, el día 31 de diciembre los portugueses deberán volver a casa como muy tarde a las 23 horas, y los días 1, 2 y 3 de enero el toque de queda empezará a las 13:00.



Medidas más estrictas en Reino Unido

Boris Johnson anunció medidas más estricta durante Navidad debido a la nueva cepa del covid-19 detectada en Reino Unido. Foto: EFE

Boris Johnson impuso el sábado, 19 de diciembre del 2020, controles más estrictos a millones de personas en Inglaterra, a los que dijo que se queden en casa, además redujo drásticamente los planes para aliviar las restricciones durante Navidad.



Con el promedio de casos en Inglaterra en aumento debido a una nueva cepa del virus más contagiosa, Johnson dijo que el gobierno tenía que tomar medidas urgentes. "Sé cuánta emoción pone la gente en esta época del año (...) sé cuán decepcionante será esto", dijo Johnson en una conferencia de prensa. "No tengo otra alternativa".



Londres y el sureste de Inglaterra -cerca de un tercio de la población inglesa- están actualmente en el nivel más alto de un sistema de reglas de tres niveles y ahora serán colocados en un nuevo nivel: el 4. Se requerirá que la gente se quede en casa excepto por razones esenciales como el trabajo, y se cerrarán los comercios no esenciales, así como el ocio y el entretenimiento en interiores.



La socialización se limitará a reunirse con otra persona en un espacio al aire libre.



Johnson había dicho el viernes que esperaba que Inglaterra no necesitara un tercer cierre después de Navidad, además había resistido los llamamientos para cambiar los planes que iban a aliviar las restricciones durante cinco días en las fiestas y permitir que miembros de tres hogares separados se reunieran bajo un mismo techo.



Prohibir la Navidad sería "francamente inhumano", había dicho el miércoles. Sin embargo, a los que ahora están en el nivel 4 no se les permitirá juntarse con otros durante la Navidad. Y a todos los demás sólo se les permitirá ver a sus amigos y familiares un día.



Las nuevas reglas entraron en vigor a partir del sábado a medianoche.